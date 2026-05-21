“Necelt liekus viļņus”: Lietuvas premjere asi reaģē uz ministra izteikumiem par Kēnigsbergas eksklāvu un droniem
Pēc Lietuvas ārlietu ministra Ķēstuša Budra izteikumiem par NATO spēju neitralizēt Krievijas pretgaisa aizsardzību Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvā, kā arī Krievijas darbībām, kas vērstas uz Ukrainas bezpilota lidaparātu novirzīšanu uz Baltijas valstīm, premjerministre Inga Ruginiene aicinājusi atturēties no, pēc viņas teiktā, "asiem paziņojumiem".
"Esmu dzirdējusi dažādus izteikumus, tostarp par dronu novirzīšanu, tāpēc šodien, manuprāt, vajadzētu atturēties no asiem paziņojumiem," sacīja Ruginiene "valdības stundas" laikā Seimā, atbildot uz opozīcijā esošās Liberāļu kustības priekšsēdētājas Viktorijas Čmilītes-Nilsenas lūgumu izvērtēt Budra izteikumus par Kēnigsbergas eksklāvu.
Šonedēļ intervijā Šveices laikrakstam "Neue Zürcher Zeitung" Budris sacīja, ka NATO rīcībā ir visi līdzekļi, lai iznīcinātu pretgaisa aizsardzību šajā eksklāvā.
"Krieviem jādemonstrē, ka mēs varam ieņemt viņu radīto mazo cietoksni Kaļiņingradā. NATO ir līdzekļi ārkārtējā situācijā nolīdzināt līdz ar zemi tur esošo krievu pretgaisa aizsardzību un raķešu bāzes," teica Lietuvas ārlietu ministrs.
Vēl Budris platformā "X" rakstīja, ka Krievija apzināti pārvirza uz Baltijas valstīm Ukrainas bezpilota lidaparātus un rīko pret šīm valstīm nomelnošanas kampaņu.
Šis ieraksts sekoja pēc tam, kad Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) otrdien izplatīja melīgu apgalvojumu, ka Ukraina gatavojoties dot triecienus Krievijai no Baltijas valstu teritorijas un ka Latvijā esot ieradušies Ukrainas karavīri.
"Runāt par to, ka ir dati par bezpilota lidaparātu novirzīšanu uz Lietuvu - šādu datu nav. Šodien ir svarīgi saglabāt mieru, skaidri sekot instrukcijām un necelt liekus viļņus tur, kur to nav," norādīja Ruginiene.
Deputāts Vitālijs Šeršņovs no Seima Jauktās deputātu grupas lūdza valdības vadītājai precizēt nostāju par Budra izteikumiem par Kēnigsbergas eksklāvu.
"Kāds ir Budra kunga mērķis, eskalējot šo jautājumu - vai nu tuvojas prezidenta vēlēšanas, vai arī viņš strādā kādiem "pentagoniem"?" sacīja Šeršņovs.
Premjerministre teica, ka viņa Budra izteikumus vērtē kā viņa savdabīgu vēlmi izmantot atturēšanas retoriku.
"Es ļoti gribētu, lai mēs vairāk izmantotu atturēšanas retoriku, nevis eskalācijas retoriku," sacīja Ruginiene.