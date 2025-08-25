Ceļu remontdarbu dēļ autovadītājiem vietām jāgaida līdz pat stundai
ūvdarbi turpinās 60 valsts autoceļu posmos, no tiem lielākā daļa uz reģionālajiem ceļiem, un darbu dēļ daudzviet ir samazināts atļautais braukšanas ātrums, kā arī ieviesta reversā kustība, aģentūru LETA informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Piemēram, iebraucot Rīgā no Ķekavas puses, jārēķinās ar papildu laiku ceļā saistībā ar gājēju tuneļa un Dienvidu tilta 4.kārtas būvdarbiem.
Remontdarbu dēļ Vidzemes šosejas posma no Grundzāles līdz Lācupiem paredzamais šķērsošanas laiks ir aptuveni 45 minūtes. Savukārt Daugavpils šosejas posma no Kalniškiem līdz Ļūbastei šķērsošanai jāierēķina 30 minūtes.
Autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) pie Ludzas, kur ir četri luksoforu posmi un ātruma ierobežojumi, paredzamais šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.
Savukārt autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Rušenicas līdz Lubāniem ir divi luksoforu posmi, bet paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 20 minūtes.
LVC iesaka pirms došanās ceļā ieskatīties kartē tās mājaslapā, kur atrodama informācija par visiem aktuālajiem ierobežojumiem uz valsts autoceļiem, un izplānot labākos maršrutus, lai nokļūtu galamērķī.