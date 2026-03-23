Viesītes pusē ceļu remontdarbu dēļ apgrūtināta satiksme, mainīts autobusu saraksts
Ceļa remontdarbu dēļ uz autoceļa Daudzeva–Viesīte–Apserde pilnībā slēgti divi posmi starp Daudzevu un Sunāksti, tāpēc reģionālie autobusi neapstāsies pieturā “Mežniecība” un atsevišķos reisos mainīsies apstāšanās laiki un palielināsies brauciena ilgums. Remontdarbi ilgs līdz rudenim, vasaras sākumā paredzot pilnīgu slēgumu, bet no jūnija – ar luksoforiem regulētu reverso kustību.
No pirmdienas, 23. marta, saistībā ar ceļu remontdarbiem uz valsts vietējās nozīmes autoceļa Daudzeva–Viesīte–Apserde satiksmei pilnībā slēgti divi posmi starp Daudzevu un Sunāksti, tāpēc pasažieri nevarēs izmantot reģionālo autobusu pieturu “Mežniecība”, kā arī divos maršrutos autobusi pieturās un galapunktā būs vēlāk.
Pasažieri aicināti pievērst uzmanību mainītajiem apstāšanās laikiem visās maršrutu pieturās. Aktuālā informācija par reģionālo autobusu kustības sarakstiem ir portāla 1188.lv sadaļā “Satiksme”, ATD mājaslapas sadaļā “Kustības saraksti”, pieturās, autoostās un pārvadātāju informācijas kanālos.
Saistībā ar minētajiem autoceļa Daudzeva–Viesīte–Apserde remontdarbiem posmā Daudzevas stacija–Seces pagrieziens reģionālie autobusi neapstāsies pieturā “Mežniecība”, kas atrodas Aizkraukles novada Seces pagastā, un divu maršrutu reisos nedēļas nogalēs brauks ilgāk:
* maršrutā nr. 6132 Aizkraukle–Sunākste svētdienu reisos pulksten 15:45 no Aizkraukles autoostas un pulksten 17.00 no Sunākstes,
* maršrutā nr. 6133 Aizkraukle–Zilkalne piektdienas reisā pulksten 9:25 no pieturas “Zilkalne”; papildu piektdienu rīta reiss no Aizkraukles autoostas tiks uzsākts desmit minūtes agrāk – pulksten 8:20 (līdz šim - pulksten 8:30).
Autoceļa remontdarbi plānoti līdz šā gada rudenim, pilnīga satiksmes slēgšana - līdz šī gada vasaras sākumam, no jūnija līdz remontdarbu beigām paredzēta ar luksoforiem regulēta reversā kustība. Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”.