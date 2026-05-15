Ainažos tapusi unikāla jubilejas puķu dobe
Ainaži šogad svin savas pilsētas 100 gadu jubileju, ko iedzīvotāji atzīmē ar kopienas iniciatīvu “Tulpju pilsētiņa,” izveidojot skaitļa “100” formas dobi. Par godu svētkiem iestādīti ap 2000 tulpju sīpolu, pašvaldībai papildinot stādījumus ar daudzgadīgajām puķēm.
Gatavoties lielajai jubilejai ainažnieki uzsāka laikus, jau pagājušajā gadā. Ideja par Ainažiem kā tulpju pilsētiņu radās Oskaram Polmanim, un tā, pateicoties iedzīvotāju atbalstam, pārtapa skaistā kopienas iniciatīvā. Oktobrī notikušajā talkā tika izveidota īpaša tulpju dobe skaitļa “100” formā.
Pašvaldības aicinājumam dāvināt tulpju sīpolus atsaucās daudzi iedzīvotāji, un dobē kopumā iestādīja ap 2000 tulpju sīpolu. Savukārt pašvaldība iesaistījās ar daudzgadīgo puķu stādiem.
Pašvaldība izsaka sirsnīgu paldies Salacgrīvas apvienības ainavu arhitektei Zandai Riekstiņai par darbu organizēšanu, vairāk nekā 1000 tulpju sīpolu dāvinātājam Oskaram Polmanim, Ilgavaram Irmejam par dobes rakšanu, kā arī visiem aktīvajiem Ainažu iedzīvotājiem par dalību talkā.
Paldies arī tulpju sīpolu ziedotājiem – Reiziņu ģimenei, Lapsiņu ģimenei, Jankovsku ģimenei, Gailumu ģimenei, Līdaku ģimenei, Intai Bērziņai, Intai Gabrānei, Sarmītei Dancei, Gunai Pavlovskai, Selgai Ezerai, J. Kociņam, Dacei Ponkratenko, Valdim Ābelītim, Ilzītei Čaunānei, Anetei Tītei, Bruno Veidem, Evijai Viļļai, Intrai Kalniņai, Intai Meierei, Ojāram Jūlikam un Pēterim Juzefovičam no “Audzēt.lv”, un vēl daudziem citiem ainažniekiem.
"Svinēsim Ainažiem – 100 kopā un tiekamies dzimšanas dienas svinībās 13. jūnijā," aicina Limbažu novada pašvaldība.