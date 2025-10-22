Ainažos veido 100 gadu jubilejai veltītu puķu dobi.
Novadu ziņas
Šodien 13:14
Ainažos veido 100 gadu jubilejai veltītu puķu dobi
2026. gadā Ainaži svinēs savas pilsētas simto dzimšanas dienu. Lielām jubilejām jāgatavojas laikus un ainažnieki tā arī dara. 17. oktobrī Ainažos notika talka- 100 gades puķu dobes izveidošana. Pašvaldības aicinājumam dāvināt tulpju sīpolus atsaucās daudzi un jau savākti ap 2000 sīpolu.
Pašvaldība, no savas puses, piedalījās ar daudzgadīgo puķu stādiņiem. Pašvaldība saka paldies puķu dobes projektētājai Gundegai Upītei, dobes tehniskam izveidotājam Jānim Trekterim, Salacgrīvas apvienības ainavu arhitektei Zandai Riekstiņai par darbu organizēšanu, vairāk kā 1000 tulpju sīpolu dāvinātājam Oskaram Polmanim un aktīvajiem Ainažu iedzīvotājiem par dalību talkā. Darbi pie 100 gades puķu dobes turpinās.