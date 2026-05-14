ZZS premjera amata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs Valainis
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījusies ekonomikas ministru Viktoru Valaini.
ZZS savu premjera amata kandidātu nosauca šodien pusdienlaikā iepriekš plānotā pasākumā. Tajā piedalījās arī ceturtdienas rītā no amata atstādinātais zemkopības ministrs Armands Krauze.
Par Valaiņa virzīšanu iepriekš jau paziņoja Latvijas Zemnieku savienība (LZS).
Valainis kopš 2023. gada pavasara ir LZS valdes priekšsēdētājs, ievēlēts vienbalsīgi kā vienīgais kandidāts. 2025. gada pavasarī viņš tika pārvēlēts šajā amatā.
Politiķis no 2023. gada 15. septembra ieņem ekonomikas ministra amatu.
Iepriekš viņš bijis vairāku Saeimas sasaukumu deputāts, kā arī Ekonomikas ministrijas un Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs.
Runājot par prioritātēm, Valainis uzsvēris veselības aprūpes finansējuma palielināšanu, pedagogu atalgojuma celšanu un ekonomikas attīstību, kā arī efektīvākas valsts pārvaldes reformas un birokrātijas mazināšanu. Vienlaikus viņš norādījis, ka ZZS nākamajā Saeimā neizslēdz sadarbību ar dažādiem politiskajiem spēkiem, taču ne ar prokremliskām partijām.
ZZS veido LZS un Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, sadarbojoties arī ar vairākām reģionālajām partijām, tostarp "Latvijai un Ventspilij", Daugavpils novada partiju un "Gods kalpot Rīgai".
Iepriekš savus premjera amata kandidātus jau izziņojušas vairākas citas partijas. "Progresīvie" šim amatam izvirzījuši Saeimas frakcijas vadītāju un partijas līdzpriekšsēdētāju Andri Šuvajevu, partija "Latvija pirmajā vietā" ziņojusi, ka tās premjera amata kandidāts būs Ainārs Šlesers, Nacionālā apvienība tam pieteikusi Ilzi Indriksoni.