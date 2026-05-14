ZZS izvairīgi komentāros par Krauzes aizturēšanu
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis, komentējot informāciju par zemkopības ministra Armanda Krauzes (ZZS) aizturēšanu, uzsver, ka pēc aizvadītās nedēļas politiskajām intrigām ir jāfokusējas uz darbu.
"Es domāju, ka mums pietiek politisko intrigu aizvadītajā nedēļā. Aicinu fokusēties uz darbu. Lai tiesībsargājošās iestādes dara savu darbu, bet mēs darīsim savu darbu," teica Rokpelnis.
Tā dēvētajā kokrūpnieku lietā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) prokuratūras uzdevumā ceturtdien aizturējis Krauzi un bijušo Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāru, tagadējo Valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu, aģentūrai LETA apstiprināja prokuratūrā.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), kura ceturtdien paziņoja par demisiju, vēl pirms tam atstādinājusi Krauzi no amata, norādot, ka "nevar tolerēt nekādu aizdomu ēnu pār ministriem".
Ģenerālprokuratūras lietvedībā atrodas kriminālprocess par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un bezdarbību prettiesiska atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem.
Prokuratūrā apstiprināja, ka ceturtdien kriminālprocesā veiktas procesuālās darbības, tostarp kratīšanas vairāku personu dzīvesvietās un darbavietās, tostarp Krauzes un Kronberga dzīvesvietās un darba vietās.
Ņemot vērā veicamo procesuālo darbību apjomu, tajās iesaistītas arī KNAB amatpersonas.
Gan Krauzes, gan Kronberga telefoni ceturtdien bija izslēgti, pārliecinājās aģentūra LETA.
Jau ziņots, ka Valsts kontrole trešdien bija plānojusi iepazīstināt ar AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pārraudzības efektivitātes lietderības revīzijas rezultātiem, taču ZM iesniegtās sūdzības dēļ tas netika izdarīts. Bija paredzēts, ka preses konferencē piedalīsies arī ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Revīzijā vērtēti valsts mežu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums un publisko resursu izmantošanas lietderība, un tā saistīta ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalsta lietu.
Pērn, 20. novembrī, Ģenerālprokuratūrā tika sākta prokurora pārbaude par to, vai, pieņemot lēmumus par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, valsts amatpersonas rīkojušās atbilstoši likumam. Pārbaudē konstatēta iespējamība, ka notikuši noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā saistībā ar prettiesisku atbalsta sniegšanu, tostarp veicot cenu korekcijas LVM ilgtermiņa līgumos.
Līdz ar to Ģenerālprokuratūrā sākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā".
Vienlaikus prokurora pārbaude nav pabeigta un tiek turpināta, tostarp sadarbībā ar Valsts kontroli.
Iepriekš dienesta pārbaudes komisija secināja, ka 2023. gada nogalē valdības palīdzību saņēmušo kokrūpniecības uzņēmumu finanšu stāvoklis nebija sistemātiski vai strukturāli nestabils, un ziņojumā minēti vairāki fakti, kas rada šaubas par piešķirtā atbalsta pamatotību.
Savukārt Krauze iepriekš apgalvoja, ka Zemkopības ministrijas veiktajā dienesta pārbaudē nav konstatēts, ka, sniedzot atbalstu kokrūpniekiem 2023. gadā, valstij būtu nodarīti zaudējumi.