Pēc Sprūda demisijas aizsardzības ministra pienākumus uz laiku pārņem Siliņa
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) no šodienas pildīs arī aizsardzības ministra pienākumus, liecina premjeres rīkojums.
Premjere šo pienākumu uzņēmusies saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 11. pantu uz laiku līdz turpmākam lēmumam. Attiecīgais likuma pants nosaka, ka tad, ja ministrs beidzis pildīt savus pienākumus, pirms viņa vietā apstiprināta cita persona, ministra pienākumus pilda Ministru prezidents vai no Ministru kabineta locekļu vidus viņa iecelts pienākumu izpildītājs.
Jau ziņots, ka līdzšinējais aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.
Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
JV piesauc arī citus "nopietnus iemeslus, kas krājušies ilgākā periodā", proti, Sprūdam tiek pārmesta "augsta (ap 40%) personāla mainība Aizsardzības ministrijā un divu valsts sekretāru nespēja sastrādāties ar ministru".
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.
Premjere pirmdien TV3 atzina, ka "Progresīvajiem" nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvji nepiedalījās svētdienas sarunā. "Es neko viņiem nepiedāvāju, jo es ar viņiem nemaz nevarēju to izrunāt. Viņi vakar uz tikšanos neieradās," teica premjere, piebilstot, ka kultūras ministre Agnese Lāce (P) sarunai pieslēgusies un tad atslēgusies.
Savukārt "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajev pirmdien paziņoja, ka "Progresīvie" uzskata, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību, vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būs nosvērts un vispirms Ministru prezidenti aicinās uz sarunu.