Aicina uz mākslinieka Jāņa Avotiņa personālizstādi “Tālē”
No 30. maija līdz 23. augustam Mākslas muzejā "Rīgas birža", Doma laukumā 6, Rīgā, norisināsies mākslinieka Jāņa Avotiņa personālizstāde “Tālē”.
Jāņa Avotiņa izstādes iecere veidojusies, balstoties Mākslas muzeja "Rīgas birža" arhitektoniskajā estētikā. Biržas Lielā izstāžu zāle ar pilnībā atsegtiem logiem dienas gaismā, ar skatu uz Vecrīgas dažādām perspektīvām atgādina greznākās Rietumeiropas metro un vilcienu stacijas eklektisma, neoklasicisma stilā. Tas rosinājis mākslinieku turpināt glezniecībā risināt viņam tik raksturīgās figūru un telpas attiecības, koncentrējot laika, vēstures, arī politikas dimensijas spriedzes uzlādētā nelielā gleznas plaknē.
“Šajā izstādē es izvēlos strādāt ar savas līdzšinējā darba pamatidejas kodolu – gleznojumos vienas vai divu cilvēku figūru atpazīstamās vēsturiskās konotācijas. Kā avotu es izmantoju pirms Otrā pasaules kara, 20. gadsimta 20. gadu Latvijā tapušu foto," pauž Jānis Avotiņš.
"Tajā no putna lidojuma redzama vairāku simtu cilvēku koncentrēšanās plašā brīvdabas laukumā ap plašu tukšu taisnstūri, kura centrā notiek, iespējams, militāra, bet visticamāk, gaidu vai skautu apbalvošanas ceremonija. Apbalvošanas protagonisti ir tik sīciņi – tikai to silueti un horeogrāfiskā konstelācija ļauj nojaust notiekošo. Daudz tuvāk redzamas vien muguras, silueti, stāvi... Fotogrāfija nav izstādes sastāvdaļa. Filozofisku metaforu izvēršana tekstuāli nav izstādes koncepcijas sastāvdaļa.”
Izstādē eksponēti tikai jaundarbi, un tā iekļaujas Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA izstāžu ciklā, kur laikmetīgās mākslas pārstāvji mijiedarbojas ar muzeja vēsturisko mantojumu.
Par mākslinieku
Jānis Avotiņš Latvijas Mākslas akadēmijā ieguvis bakalaura un maģistra grādus, stažējies Mančestras Universitātē. Kopš 2004. gada regulāri rīko personālizstādes ārzemēs, sadarbojoties ar “IBID” galeriju Londonā un Losandželosā, “Galerie Rüdiger Schöttle” Minhenē, galeriju “Vera Munro” Hamburgā un “AKINCI” Amsterdamā, kā arī piedalās starptautiskās grupu izstādēs.
Jāņa Avotiņa darbi iekļauti gan Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā, gan nozīmīgās kolekcijās Eiropā, ASV un Japānā, tai skaitā pazīstamo kolekcionāru Fransuā Pino (François Pinault), Čārlza Sāči (Charles Saatchi), Sandreto Re Rebaudengo (Sandretto Re Rebaudengo) un Rubela ģimenes kolekcijās (the Rubell Family Collection). Ieguvis vairākas balvas, tostarp Jean-François Prat mākslas balvu Parīzē.