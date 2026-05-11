Mūžībā aizgājušās latviešu autores Lilijas Berzinskas grāmata iegūst trešo vietu prestižā Itālijas bērnu literatūras balvā
Latviešu rakstnieces Lilijas Berzinskas grāmata “Lo scheletro nell’armadio” (“Skelets skapī”) ir ieguvusi trešo augstāko apbalvojumu prestižās Itālijas bērnu literatūras balvas “Premio Letteratura Ragazzi di Cento” sākumskolas kategorijā.
“Premio Letteratura Ragazzi di Cento” (“Cento bērnu literatūras balva”) ir viena no ievērojamākajām bērnu un jauniešu literatūras balvām Itālijā, un tās īpašā vērtība ir, ka uzvarētājus izvēlas paši skolēni. Tūkstošiem bērnu visā Itālijā lasa nominētās grāmatas un balso par sev tuvākajiem un iedvesmojošākajiem darbiem.
Šis sasniegums ir nozīmīgs apliecinājums latviešu bērnu literatūras starptautiskajai atpazīstamībai un tās spējai uzrunāt lasītājus dažādās valstīs un kultūrās. Šodien balva iegūst īpašu emocionālu vērtību, kļūstot par skaistu apliecinājumu Lilijas Berzinskas literārajam mantojumam – diemžēl autore šī gada martā devās mūžībā un šo starptautisko atzinību viņai neizdevās pieredzēt.
Grāmatas itāļu izdevumu tulkojušas Rita Tura un Margherita Carbonaro (Margarita Karbonāro), ilustrācijas veidojusi Anna Vaivare, savukārt grāmata Itālijā iznākusi izdevniecībā “Iperborea Casa Editrice”. Grāmatu Latvijā izdevusi izdevniecība “Dienas Grāmata”.
Par “Premio Letteratura Ragazzi di Cento”
Balva dibināta Itālijā 1979. gadā un tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajām bērnu literatūras balvām valstī. Tās unikālā iezīme ir bērnu iesaiste laureātu noteikšanā, izceļot pašu lasītāju, ne tikai profesionālas žūrijas iemīļotākos autorus.