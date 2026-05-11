Kultūras ministre Agnese Lāce un viņas pienākumu izpildītājs Andris Sprūds (foto: Zane Bitere / Ieva Leiniša / LETA; kolāža: jauns.lv)
Šodien 15:57
Politikas komēdija turpinās: kultūras ministri Lāci komandējumā “piesegs” amatu pametušais Sprūds
Demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūds jau apveltīts ar jauniem pienākumiem, jo kļūs par kultūras ministra pienākumu izpildītāju. Par to liecina pirmdien “Latvijas Vēstnesī” publicētais premjerministres Evikas Siliņas rīkojums, kas tapis īsi pirms Sprūda demisijas pieprasīšanas.
8. maijā Siliņa parakstījusi rīkojumu par Sprūda iecelšanu šajā amatā sakarā ar to, ka kultūras ministre Agnese Lāce no 12. līdz 13. maijam būs komandējumā Beļģijā.
Pēc nesenajiem dronu nokrišanas incidentiem Latvijā aizsardzības ministrs Andris Sprūds (“Progresīvie”) 10. maijā plkst. 19.00 sarīkoja preses konferenci, kurā paziņoja par atkāpšanos no amata, vienlaikus asi kritizējot Siliņu, kura 12 minūtes pirms Sprūda preses konferences sākuma mikroblogošanas vietnē publicēja paziņojumu, kurā pieprasa Sprūda demisiju, jo viņš zaudējis viņas un sabiedrības uzticību. Preses konferencē Sprūds apgalvoja, ka premjere par savu lēmumu viņu nav informējusi un nākamajā dienā bija sarunāta tikšanās.