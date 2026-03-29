Ādažu novadā sākta Jaunkūlu ielas pārbūve
Šomēnes uzsākti nozīmīgi infrastruktūras uzlabošanas darbi Jaunkūlu ielā, Ādažos.
Būvdarbu laikā tiks pārbūvēta iela 661 metra garumā, izbūvēti gājēju un veloceliņi, uzstādīts jauns, energoefektīvs apgaismojums un labiekārtota teritorija. Tāpat iecerēta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve 469,50 metru garumā - sākot no Rīgas gatves līdz Plostnieku ielai.
Pēc darbu pabeigšanas pārvietošanās kļūs drošāka, ērtāka un pieejamāka ikvienam iedzīvotājam. Projektu paredzēts īstenot līdz 2027. gada 31. decembrim.
Pārbūves laikā – sākot ar 23. martu - kravas transportlīdzekļiem jāizmanto apbraucamais ceļš - pa Draudzības un Saules ielu.
Tiks uzlabota Jaunkūlu ielas infrastruktūra, lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību un uzlabotu iedzīvotāju mobilitāti, nodrošinot drošu un ērtu pārvietošanos transportlīdzekļiem, velobraucējiem un gājējiem. Viens no projekta mērķiem ir arī veicināt privāto investīciju piesaisti Ādažu novadam.