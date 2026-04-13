Koprades mājā svinīgi atklāta pirmā Lietu bibliotēka Ādažu novadā
Koprades mājā, Carnikavā, atklāta pirmā Lietu bibliotēka, ziņo Ādažu novada pašvaldība.
Uz Lietu bibliotēkas atklāšanu ieradās Ādažu novada domes priekšsēdētaja vietnieks attīstības jautājumos Gatis Miglāns, Attīstības komitejas priekšsēdētājs Ģirts Dubkēvičs un kopienu eksperte Mārīte Kiselevska, gan kopienas "Radi Dot" pārstāve Liene Špona un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "Eco Baltia vide" sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Zvaigzne.
"Radi Dot" un "Eco Baltia vide" ir Lietu bibliotēkas projekta realizētāji.
Visi, kas bija ieradušies uz Lietu bibliotēkas atklāšanu, varēja baudīt zupu, bērni - radošajā darbnīcā “Pogu glezna” veidot savus mākslas darbus un gluži vienkārši svinēt.
Lietu bibliotēka ļauj cilvēkiem dalīties ar lietām un izmantot tikai tad, kad tās vajag.
Tiek norādīts, ka, ja iedzīvotājiem ir kādas lietas, kuras viņi neizmanto, bet kuras žēl izmest, tās ir iespējams nodot lietu bibliotēkai.
Lietu bibliotēka atrodas Koprades mājā, Carnikavā, Jūras ielā 4.