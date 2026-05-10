PVD Polijas cāļu produktos konstatējis salmonellas, Norvēģijas makrelēs - parazītus
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis salmonellas Polijas izcelsmes cāļu pusspārnos un filejas strēmelītēs, kā arī parazitāro slimību ierosinātājus divās Norvēģijas izcelsmes makreļu partijās, liecina dienesta publicētā informācija.
Veicot laboratorisko kontroli, PVD Polijas izcelsmes cāļu pusspārnos barbekjū marinādē 500 gramu iepakojumā ar partijas numuru "2235044577" konstatējis "Salmonella Infantis" baktērijas. Savukārt Polijas izcelsmes cāļu filejas strēmelītēs 400 gramu iepakojumā ar partijas numuru "2273026647" konstatētas "Salmonella Infantis" un "Salmonella Agona" baktērijas.
Dienestā norāda, ka abu produktu derīguma termiņi ir beigušies un tie vairs nav pieejami tirdzniecībā.
Tāpat laboratoriskās kontroles rezultātā paraugos no divām Norvēģijas izcelsmes makreļu partijām ar partiju numuriem "25101831312-3217514" un "25091722513-3217328" PVD konstatējis parazitāro slimību ierosinātājus "Anisakis sp.".
PVD skaidro, ka mazumtirgotājs izņēmis produktus no tirdzniecības.
Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.