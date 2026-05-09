Rīgā netiks pieļauta agresorvalsts slavināšana, brīdina Ratnieks
Kā norāda par drošību galvaspilsētā atbildīgais Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, 9.maijā Rīgā netiks pieļauta agresorvalsts slavināšana un par pārkāpumiem tiks piemēroti administratīvi sodi vai kriminālatbildība. Vicemērs norāda, ka Rīgas pašvaldības policija jau pastiprinātā režīmā strādā no ceturtdienas un strādās līdz pat svētdienas rītam.
"Kā katru gadu šajā datumā tiks uzmanītas vietas, kurās parasti pulcējas cilvēki. Atgādinu, ka Latvijā ir aizliegts izmantot agresorvalsts karogus, simbolus, dziedāt vai atskaņot agresorvalsts armiju slavinošas dziesmas vai nolikt ziedus ārpus kapiem, veikt uguņošanu naktī, kā arī citas pretlikumīgas darbības. Turklāt katru gadu cilvēki mēģina pārspēt policiju asprātībā, piemēram simboliski ģērbjoties – arī šajos gadījumos tiks piemērots sods," norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks šo ceturtdien tikās ar Rīgas pašvaldības un Valsts policijas vadību un pārrunāja sabiedriskās kārtības nodrošināšanu galvaspilsētā saistībā ar 9.maija iespējamām provokācijām.
Ikviens iedzīvotājs, kas redz pārkāpumus, var ziņot tiesībsargājošajās institūcijās, kā arī operatīvi ziņot Rīgas pašvaldības policijai, izmantojot tās mobilo lietotni "RPP" un uzņemot tiešsaistē fotoattēlus un video, kas tālāk var kalpot par pierādījumu vainīgo atrašanā un atbildības piemērošanā. Jāmin, ka par šādiem pārkāpumiem var tikt piemēroti administratīvie sodi, sākot no 350 eiro.