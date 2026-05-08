“Progresīvie” signāli svarīgākajam sabiedrotajam? Mākslas centrā “Kim?” izstādi atklāj ar publisku ASV karoga mīdīšanu
Aprīļa beigās Laikmetīgās mākslas centrā “Kim?” noritēja mākslinieka Kaspara Groševa izstādes “Dzīvo ar / Domā par” (Live With/Think About) atklāšana. Spriežot pēc fotogrāfijām, šajā modernās mākslas notikumā atradās vieta arī klaji vecmodīgam, arhaiskam un banālam rituālam – valsts karoga mīdīšanai.
“Paldies visiem, kas atnāca ceturtdien uz sālsmaizi! Viss turpināsies līdz 7. jūnijam – lielākoties būšu klātesošs “Kim?” telpās, dažkārt pa vakariem ieplānotas nelielas improvizācijas ar dažādiem mūziķiem un notiks citi radoši un mazāk radoši procesi, tā kā nāciet ciemos [...],” par savu izstādi “Facebook” raksta pats mākslinieks.
No avotiem internetā redzams, ka pasākumā paredzēta atklāšanas performance ar nosaukumu “011668 (ASV)”. Vienlaikus fotogrāfijās ir manāms, kā mazā telpā, apkārt sēžot skatītājiem, pa vidu uz grīdas ir nomests, samīdīts ASV valsts karogs:
Vai taisnība, ka 30.aprīlī "mākslinieka" un VKKF (nodokļu maksātāju) fonda tērētāja K.Groševa izstādes atklāšanas laikā galerijā "Kim" tika samīdīts ASV karogs ?— Alnis Zaķis (@AlnisZakis) May 5, 2026
Tā redzams pēc šiem atklāšanas foto. pic.twitter.com/uaCyC1sK45
To tur performances laikā “no vēdera sev izvilka” par neskaidras formas briesmoni pārģērbies vīrietis. ASV valsts karogs pēcāk redzams paliekam uz zemes, bružājamies gar citu šīs laikmetīgās mākslas baudītāju kājām.
Šajā visā būtiskas ir dažas citas nianses – konkrētais mākslinieks Kaspars Groševs ir Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) naudas tērētājs. Fondu savā paspārnē, kā zināms, tura Kultūras ministrija (KM), kuru šobrīd pārvalda tā pati partija, kura Aizsardzības ministriju – “Progresīvie”.
Attiecīgi apstākļos, kuros Latvijas pierobežā nu jau par regulāru pamazām kļūst dronu apdraudējums Krievijas uzsāktā kara Ukrainā dēļ, konkrētā performance ir viens no piemēriem, kā par valsts naudu tiek organizēta šādu “signālu” sūtīšana pašam svarīgākajam Latvijas sabiedrotajam.
KM turklāt arī savā oficiālajā mājaslapā 21. aprīlī publicēja konkrētā mākslinieka un “Kim?” preses relīzi, kurā aicināja apmeklēt šo izstādes atklāšanu un arī konkrēto performanci, kurā izrādīta necieņa pret ASV valsts karogu. Ir izlasāms, ka izstādi atbalsta KM, VKKF, Rīgas dome, "Kokmuiža" un "Media Port".
Attiecīgi nav pamata ne mazākajām šaubām, ka šis viss nonāk ASV vēstniecības uzmanības lokā un tiek piefiksēts.