Rīgā hlorēs ūdensvadus: kas par to noteikti jāzina un kā jārīkojas
Gatavojoties vasaras sezonai un drošības ūdensvada tīklos palielināšanai, no 11. maija līdz 15. maijam plānota Rīgas ūdensvada profilaktiskā dezinficēšana jeb hlorēšana.
Lai gan ūdensvadu dezinficēšana veselībai draudus nerada, tās laikā un arī 24 stundas pēc tās uzturā ieteicams lietot vārītu ūdeni. Saimnieciskiem darbiem ūdeni var droši lietot arī bez novārīšanas. Mājdzīvniekiem, putniem, dekoratīvajām zivtiņām u.c. paredzēto ūdeni pirms došanas lietošanai ieteicams nostādināt, tāpat nepieciešams rīkoties arī telpaugu laistīšanas gadījumos.
Ūdensvadu dezinficēšana sāksies 11. maijā pulksten 0.00 visās “Rīgas ūdens” ūdens padeves sūkņu stacijās vienlaicīgi, dezinficējošajai vielai vienmērīgi izplatoties visā pilsētas ūdensvada tīklā.
Šo darbu laikā krāna ūdens iegūst nepatīkamu aromātu un tam var būt arī neliela hlora piegarša, taču šī viela dezinfekcijas nolūkos izmantojamajos daudzumos nav veselībai kaitīga vai bīstama. “Rīgas ūdens” situāciju nepārtraukti monitorēs, rūpīgi sekojot hlora koncentrācijai ūdenī.
Ūdensvada tīklu dezinficēšana profilaktiskos nolūkos vēlama divreiz gadā, bet ne retāk kā reizi divos gados – gan pēc mūsu ekspertu, gan pēc Pasaules veselības organizācijas ekspertu atzinumiem, tā ir prioritāra un nepieciešama dzeramā ūdens apstrāde tā nemainīgi augstas kvalitātes nodrošināšanai.
“Rīgas ūdens” iecerējis ūdensvadu dezinfekciju turpmāk veikt divreiz gadā (vai arī biežāk, ja rastos tāda nepieciešamība). Šā gada otrā ūdensvadu dezinfekcijas reize plānota rudenī.