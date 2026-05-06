Šorīt Liepājā jūrā noslīcis cilvēks; policija skaidro notikušā apstākļus
Šorīt Liepājā no jūras izcelts noslīcis cilvēks. Policija patlaban skaidro notikušā apstākļus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Anete Strazdiņa, portālam "liepajniekiem.lv" norādīja, ka glābēji ap pulksten 5.40 Liepājas jūrmalā no ūdens izcēla bojāgājušu cilvēku. Mirstīgās atliekas nodotas Valsts policijas (VP) darbinieku rīcībā tālākai procesuālo darbību veikšanai.
Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova portālam apstiprināja faktu, piebilstot, ka likumsargi joprojām strādā notikuma vietā. Lai netraucētu izmeklēšanas gaitai, precīzi fiksētu pēdas un noskaidrotu visus nelaimes apstākļus, plašāku informāciju vai komentārus par notikušo policija pagaidām nesniedz.
Jau vēstīts, ka kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 63 izsaukumus: 29 - uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 11 bija kūlas ugunsgrēki un divi meža ugunsgrēki, 26 - uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bijuši maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās uz izsaukumiem, kuros dega dzīvojamā māja, riepas un ēkas jumts, āra tualete, dārza mājiņa un koka šķūnis, atkritumi, siena ruļļi, elektrības vadi, koka sēta un ēdiens uz plīts.
Vakar ap plkst. 11 glābēji saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Līgatni, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Izmantojot operatīvo transportlīdzekļu skaņas signālu, cilvēks nepilnas stundas laikā tika atrasts un nogādāts drošībā.