Vilciena sastāvam, kas aizdegās pie Daugavpils, bija veikta plānotā apkope, Jauns.lv norāda “Pasažieru vilciens”
AS “Pasažieru vilciens” Jauns.lv norāda, ka vilciena sastāvam, kas 5. maijā aizdegās reisā Rīga–Daugavpils, posmā Nīcgale–Vabole, bija veikta plānotā apkope.
"Vakar, 5. maijā, ap plkst. 21.00 vilciena reisā Rīga–Daugavpils, posmā Nīcgale–Vabole tika evakuēti 50 pasažieri. Neviens pasažieris un vilciena personāls incidentā nav cietuši," norāda “Pasažieru vilciena” pārstāve Sigita Paula.
"Vilciena personāls savlaicīgi identificēja situāciju un rīkojās atbilstoši noteiktajām ārkārtas situāciju procedūrām, nodrošinot pasažieru evakuāciju un drošību visā procesa laikā. Pasažieri tika nogādāti tālāk ar operatīvi organizētu autobusu, kas aptuveni stundas laikā ieradās Nīcgalē, ļaujot turpināt ceļu uz galamērķi."
"Notikuma vietā tika izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Dīzeļvilcienam tika konstatēts uzliesmojums motora telpas nodalījumā, kas saistīts ar motora bojājumu. Motora telpas nodalījums ir aprīkots ar ugunsdzēsības sistēmu, tomēr motora telpā esošie apstākļi ietekmēja tās izmantošanu, un aizdegšanās novēršanai bija nepieciešama ārējo dienestu iesaiste. Vilciena vadītāja, ievērojot apmācībās noteiktās procedūras, veica sākotnējos uguns ierobežošanas pasākumus līdz dienestu ierašanās brīdim."
"Precīzs aizdegšanās iemesls šobrīd vēl tiek noskaidrots. Visi vilcieni tiek regulāri uzturēti un pārbaudīti atbilstoši noteiktajiem tehniskajiem standartiem. Arī konkrētajam vilciena sastāvam bija veikta plānotā apkope," norāda Paula.
"Attiecībā uz pārvadājumu nodrošinājumu – mūsu rīcībā ir pietiekams dīzeļvilcienu skaits, lai pilnībā nodrošinātu visus pasažieru pārvadājumus. Kopumā pieejami 23 dīzeļvilcieni, no kuriem ikdienas pārvadājumu nodrošināšanai nepieciešami līdz 20."
"Vilciens tiks nogādāts tehniskai apskatei un remontam, pēc kura tiks veikts detalizēts bojājumu izvērtējums, lai noteiktu to apmēru un precīzas remonta izmaksas. Vilcieni ir apdrošināti. Galīgais apdrošināšanas segums un remonta izmaksu apjoms tiks precizēts pēc pilnīgas bojājumu izvērtēšanas."
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā, 5.maijā, ap pulksten 21.00 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka dzelzceļa sliežu posmā Nīcgale - Vabole pie pagaidām nenoskaidrotiem apstākļiem aizdegās pasažieru vilciena pirmais vagons. Policijas rīcībā ir informācija, ka visi pasažieri tika evakuēti un cietušo nav. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, likumsargi skaidro notikušā apstākļus,