FOTO, VIDEO: Torņa ielā demontē vēsturisko bruģi: vai tas pazudīs uz visiem laikiem?
Rīgas klusajā vecpilsētas daļā pie Mākslas muzeja “Arsenāls” šajās dienās uzmanību piesaistījuši būvdarbi Torņa ielā — posmā no Jēkaba ielas līdz Arsenāla ielai tiek izņemts vēsturiskais bruģis. Garāmgājējiem un rīdziniekiem neviļus rodas jautājums: vai šis autentiskais ielas segums tiek zaudēts neatgriezeniski?
Kā portālam Jauns.lv skaidro valsts AS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), satraukumam pamata nav — vēsturiskais bruģis netiek noņemts uz visiem laikiem. Tas būvdarbu laikā tiek demontēts tikai tehnisku iemeslu dēļ, lai varētu izbūvēt nepieciešamās inženierkomunikācijas, tostarp lietusūdens kanalizāciju.
Vēsturiskā bruģa demontēšana Torņa ielā, Rīgā
“Šāda pieeja ļauj saglabāt autentisko segumu, nevis to neatgriezeniski zaudēt,” uzsver VNĪ. Pēc darbu pabeigšanas bruģis tiks rūpīgi atjaunots un atgriezts sākotnējā vietā, saglabājot Torņa ielas vēsturisko raksturu un vizuālo identitāti, vienlaikus nodrošinot arī drošāku un kvalitatīvāku segumu ikdienas lietošanai.
Tomēr nelielas izmaiņas paredzētas krustojumā ar Noliktavas ielu. Tur segums tiks pārbūvēts, lai uzlabotu vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. No šīs vietas demontētais vēsturiskais bruģis netiks iznīcināts — tas tiks nodots Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentam tālākai izmantošanai.
Vēsturiskais bruģis Rīgā nav tikai praktisks ielas segums — tas ir daļa no pilsētas identitātes un atmiņas, tāpēc šādu elementu saglabāšana ir būtiska ne tikai kultūrvēsturiskā, bet arī emocionālā nozīmē.