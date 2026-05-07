Līdz ar vasarīgās sezonas iestāšanos autobraucējiem jārēķinās arī ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem ielu un ceļu būvdarbu laikā.
Šodien 05:14
Satiksmes ierobežojumi un ielu remontdarbi Latvijas lielākajās pilsētās: kās jāņem vērā visiem autobraucējiem
Šosezon notiks ne tikai vērienīgi valsts autoceļu būvdarbi un remonti, bet arī lielajās pilsētās, kas radīs gan satiksmes ierobežojumus un sastrēgumus; tiks reorganizēta satiksme un izveidoti apvedceļi. Latvijas lielāko pilsētu pašvaldības informē, kas šajā sezonā sagaidāms uz to ielām un ceļiem, ar ko jārēķinās visiem autobraucējiem.
Rīgā šajā sezonā plānotie ielu un satiksmes infrastruktūras darbi ir vieni no apjomīgākajiem pēdējos gados – tie aptver gan lielus stratēģiskos būvniecības projektus, gan plaša mēroga seguma atjaunošanu, gan arī satiksmes drošības uzlabojumus apkaimēs. Ventspilī par rotācijas apli pārbūvēs vienu no problemātiskākajiem satiksmes mezgliem pilsētā - Sarkanmuižas dambja un Brīvības ielas krustojumu. Liepājā pārbūvēs segumu vairāk nekā piecu kilometru garumā Brīvības ielā.
Plaši darbi arī paredzēti Daugavpilī. Valmierā lielākie satiksmes ierobežojumi patlaban ir, iebraucot pilsētā no Cēsu un Smiltenes puses. Jelgavā asfaltēs Būriņu ceļu un Druvu ielu.