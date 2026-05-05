Aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki
Foto: Edijs Pālens/LETA
Aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki.
112

Aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijā aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas...

Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdien Ādažu novadā, kur dega meža zemsedze 100 hektāru platībā.

Savukārt plašākie kūlas ugunsgrēki dzēsti Balvu novada Lazdukalna pagastā, kur sausā zāle dega vairāk nekā 14 hektāru platībā, un Rēzeknē, kur kūla dega 15 hektāru platībā.

Tēmas

VUGDValsts ugundzēsības un glābšanas dienests

Citi šobrīd lasa