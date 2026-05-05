Aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki.
112
Šodien 10:12
Aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki
Latvijā aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdien Ādažu novadā, kur dega meža zemsedze 100 hektāru platībā.
Savukārt plašākie kūlas ugunsgrēki dzēsti Balvu novada Lazdukalna pagastā, kur sausā zāle dega vairāk nekā 14 hektāru platībā, un Rēzeknē, kur kūla dega 15 hektāru platībā.