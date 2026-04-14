Militārajā bāzē “Lielvārde” nolaidušies Francijas iznīcinātāji “Rafale”
14. aprīlī, demonstrējot NATO klātbūtni reģionā, Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē “Lielvārde” ieradās divi Francijas iznīcinātāji “Rafale”. Šie lidaparāti šobrīd ...
FOTO: Latvijā ieradušies Francijas iznīcinātāji "Rafale"
NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros Latvijā ieradušies Francijas iznīcinātāji “Rafale”.
Otrdien, 14. aprīlī, demonstrējot NATO klātbūtni reģionā, Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē “Lielvārde” ieradušies divi Francijas iznīcinātāji “Rafale”, kuri NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros šobrīd izvietoti Lietuvā, Šauļos.
Pasākumā piedalījās Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns, Francijas vēstnieks Latvijā Manuels Lafons Rapnuijs (Manuel Lafont Rapnouil), NATO valstu vēstnieki un aizsardzības atašeji, kā arī Gaisa spēku vadība. Šī gada 1. aprīlī Francijas Gaisa spēki Šauļos pārņēma NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas vadību, nomainot Spānijas Gaisa spēku kontingentu.
Francijas iznīcinātāji “Rafale” šobrīd nodrošina Baltijas gaisa telpas aizsardzību, lai nekavējoties reaģētu uz NATO gaisa telpas pārkāpumiem.
NATO gaisa telpas patrulēšana ir nepārtraukts uzdevums, ko veic vairākas dalībvalstis, tostarp Francija. NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004. gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē.
Krievijai turpinot karu Ukrainā, Baltijas valstīs izvietotie sabiedroto iznīcinātāji ne tikai reaģē uz krievijas militāro lidaparātu nelikumīgu ielidošanu Baltijas valstu gaisa telpā, bet arī patrulē gaisa telpā krievijas un Baltkrievijas robežas tuvumā. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misija apliecina NATO dalībvalstu gatavību efektīvi sadarboties, koordinēt savas spējas un īstenot kopīgas mācības, lai stiprinātu alianses klātbūtni reģiona un kolektīvo aizsardzību NATO līguma ietvaros.