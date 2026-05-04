Otrdien vietām gaiss sakarsīs līdz pat +22 grādiem
Otrdien, 5. maijā, Latvijā gaidāms pārsvarā saulains un patīkami silts laiks, gaisa temperatūrai vietām sasniedzot +22 grādu atzīmi, liecina Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājas lapā publiskotā informācija.
Dienas pirmajā pusē laiks visā valstī būs saulains, taču pēcpusdienā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Taču būtiski nokrišņi valsts teritorijā nav gaidāmi. Visas dienas garumā pūtīs lēns rietumu puses vējš.
Gaisa temperatūra dienas gaitā paaugstināsies līdz +17…+22 grādiem, savukārt piekrastes rajonos saglabāsies dzestrāks laiks – tur termometra stabiņš rādīs +11…+16 grādus. Sinoptiķi vērš uzmanību, ka dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni, tādēļ iedzīvotājiem ieteicams ievērot piesardzību, uzturoties tiešos saules staros.
Rīgā rītdiena būs saulaina un sausa, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Galvaspilsētā pūtīs lēns rietumu puses vējš, un gaiss iesils līdz aptuveni +20 grādiem.