Kolkā 3.maijā nav bijis tik silti kopš 1990. gada.
Šodien 16:20
Vairākās vietās Latvijā pārspēts 3. maija siltuma rekords
Svētdien Kolkā, Bauskā un Mērsragā pārspēts 3. maija siltuma rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Kolkā gaiss sasila līdz +20,8 grādiem. Iepriekšējā augstākā gaisa temperatūra, kas Kolkā reģistrēta 3. maijā, bija +18,2 grādi 1990. gadā.
Mērsragā gaisa temperatūra sasniedza +25,3 grādus, Bauskā gaiss sakarsa līdz +26,9 grādiem.
Šie ir pirmie pārspētie temperatūras rekordi Latvijā kopš marta. Februārī tika laboti seši siltuma un 19 aukstuma rekordi, martā - 123 siltuma rekordi.
Citās novērojumu stacijās gaisa temperatūra plkst. 15 bija no +9,2 grādiem Ventspils ostā līdz +25,9 grādiem Jelgavā.
Jau ziņots, ka lielākajā daļā novērojumu staciju maija pirmo dienu siltuma rekords ir +24..+29 grādi. Augstākā gaisa temperatūra, kas valsts teritorijā reģistrēta mēneša pirmajās dienās, ir +29,4 grādi 1977. gada 2. maijā Mērsragā.