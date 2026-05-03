Vairākās vietās Latvijā pārspēts 3. maija siltuma rekords
Kolkā 3.maijā nav bijis tik silti kopš 1990. gada.
Svētdien Kolkā, Bauskā un Mērsragā pārspēts 3. maija siltuma rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Kolkā gaiss sasila līdz +20,8 grādiem. Iepriekšējā augstākā gaisa temperatūra, kas Kolkā reģistrēta 3. maijā, bija +18,2 grādi 1990. gadā.

Mērsragā gaisa temperatūra sasniedza +25,3 grādus, Bauskā gaiss sakarsa līdz +26,9 grādiem.

Šie ir pirmie pārspētie temperatūras rekordi Latvijā kopš marta. Februārī tika laboti seši siltuma un 19 aukstuma rekordi, martā - 123 siltuma rekordi.

Citās novērojumu stacijās gaisa temperatūra plkst. 15 bija no +9,2 grādiem Ventspils ostā līdz +25,9 grādiem Jelgavā.

Jau ziņots, ka lielākajā daļā novērojumu staciju maija pirmo dienu siltuma rekords ir +24..+29 grādi. Augstākā gaisa temperatūra, kas valsts teritorijā reģistrēta mēneša pirmajās dienās, ir +29,4 grādi 1977. gada 2. maijā Mērsragā.

