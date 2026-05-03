Pēc siltuma rekordiem Latvijā nākamā nedēļa gaidāma vēsāka un lietaināka
Arī jaunā nedēļa Latvijā iesāksies silta un vietām pat vasarīga, tomēr jau no nedēļas vidus, Latvijas teritorijā ieplūstot aukstākai gaisa masai, laikapstākļi kļūs vēsāki, kā arī palielināsies mākoņu un nokrišņu daudzums, bet jau nedēļas otrajā pusē laiks būs mierīgāks, ar lēnu vēju un mērenu temperatūru.
Kā liecina prognozes, pirmdien, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, debesis būs mākoņainas, bet vietām tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vakarā lokāli austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15–17 m/s. Naktī gaiss atdzisīs līdz +8…+12°, daudzviet piekrastē pat līdz +5…+8°. dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +21…+26°, taču daudzviet Kurzemē un piekrastē būs krietni vēsāks, tur +14…+19°.
Otrdien un trešdien debesis klās mainīgs mākoņu daudzums, vietām debesis apmāksies, īpaši valsts austrumu un centrālajos rajonos, kur periodiski līs. Otrdien Latvijas dienvidaustrumos iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam vējam, vietām naktīs sabiezēs migla. Naktī uz otrdienu gaiss atdzisīs līdz +4…+9°, daudzviet austrumos būs nedaudz siltāk, tur +10…+12°, bet dienā gaisa temperatūra sasniegs +16…+21°, daudzviet piekrastē +10…+15°. Naktī uz trešdienu minimālā gaisa temperatūra naktī būs 0…+5°, dienvidaustrumos līdz +5…+10°, bet dienā gaiss iesils vien līdz +10…+14°, piekrastē līdz +7…+11°.
Nedēļas otrajā pusē pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ nokrišņi mitēsies un laiks kļūs mierīgāks. Ceturtdien un piektdien debesis būs daļēji mākoņainas, bieži uzspīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi. Naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2…+7°, bet dienās gaiss iesils līdz +12…+17°.