Liepājas labdarības koncerts bērnu atbalstam
Piektdien, 1. maijā, Liepājas kultūrvietā "Pegaza Pagalms" ar labdarības koncertu uzstājās Liepājas Zelta koris.
FOTO: bērnu labdarības koncertā Liepājas Zelta kora vadītājs Andris Ērglis neslēpj asaras
Piektdien, 1. maijā, Liepājas kultūrvietā "Pegaza Pagalms" ar labdarības koncertu uzstājās Liepājas Zelta koris.
Koncerta mērķis bija ar ziedojumiem atbalstīt Liepājas Sociālā dienesta bērnu atbalsta centru “Dzintari”. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 250 klausītāju – liepājnieki un viesi no tuvākām un tālākām vietām. Daudzi īpaši novērtēja, ka koncerts notika zem atklātām debesīm, kur mūzika organiski saplūda ar vakara gaisu un saules pēdējiem stariem.
Tomēr šajā vakarā siltumu deva ne tikai saule, bet arī cilvēki un kopības sajūta – apziņa, ka kopā iespējams radīt ko patiesi vērtīgu. Pat kora vadītājs Andris Ērglis neslēpa saviļņojumu.
Kopā ar kori uzstājās mūziķi Jānis Strazds, Jānis Narkevics, Edgars Jānis Kārkliņš, Mārtiņš Burkevics, Kristaps Pucēns, kā arī ciemos atnāca "Līvs" - Ainars Virga. Koncertā izskanēja gan dziesmas, ko lielākā daļa apmeklētāju jau bija dzirdējuši šovā "Koru kari", gan arī citas liepājnieku iecienītas dziesmas.