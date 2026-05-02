Policijai izdevies aizturēt 2001. gadā dzimušo Jāni Putrašēvicu, kurš aizbēga no īslaicīgās aizturēšanas vietas
Valsts policija aizturējusi personu par bēgšanu no īslaicīgās aizturēšanas vietas. 2001. gadā dzimušais Jānis Putrašēvics 2. maijā ap pulksten 12.00, apzināti bojājot teritorijas infrastruktūru, aizbēga no Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas pastaigu laukuma. Vīrietis īslaicīgās aizturēšanas vietā atradās saistībā ar iepriekš veiktām zādzībām.
Nekavējoties tika uzsākti personas meklēšanas pasākumi, kā dēļ Kurzemes reģionā, īpaši Liepājā, bija novērojamas pastiprinātas policijas pārbaudes. Iedzīvotājiem apdraudējums nepastāvēja.
Persona šobrīd atkal ir aizturēta un nogādāta atpakaļ īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Par bēgšanu no īslaicīgās aizturēšanas vietas sākts kriminālprocess. Tāpat Valsts policijā sākta iekšējā pārbaude par notikušo.