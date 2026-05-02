Šodien 10:55
Šogad janvārī starptautisko aizsardzību Latvijā lūguši 35 citu valstu pilsoņi
Šā gada janvārī Latvijā iesniegti 35 pirmreizējie starptautiskās aizsardzības pieteikumi no citu valstu pilsoņiem, kas bija trīs reizes vairāk nekā 2025. gada janvārī, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija.
Visvairāk - 25 - šādi pieteikumi iesniegti no Tadžikistānas iedzīvotājiem. Vēl pa pieciem pieteikumiem saņemti gan no Krievijas, gan Baltkrievijas pilsoņiem.
Starptautiskās aizsardzības pieteikumu var lūgt persona, kura atstājusi savu dzimteni un uzskata, ka tajā tai draud nopietns apdraudējums - vajāšana, pēriens cilvēktiesībām, karš -, un kura meklē drošību citā valstī.