Kultūras ministre Lāce pērn nopelnījusi iespaidīgu summu
Pērn kultūras ministres Agneses Lāces (P) atalgojums pērn pieaudzis par 20,5%, salīdzinājumā ar 2024. gadu, kad viņa pirmo pusgadu pildīja Kultūras ministrijas (KM) parlamentārās sekretāres pienākumus un pēc tam kļuva par ministri, liecina viņas iesniegtās valsts amatpersonas deklarācijas.
Ja 2024. gadā Lāce algā no KM kā parlamentārā sekretāre un Valsts kancelejas kā ministre kopumā saņēma 96 124 eiro, tad 2025. gadā Lāce kā ministre nopelnīja 115 832 eiro.
Kultūras ministre ir deklarējusi bezskaidras naudas uzkrājumus 20 576 eiro AS "Swedbank". Pērn procentos no "Swedbank" viņa saņēma 204 eiro un pabalstu 300 eiro apmērā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Lācei ir lietošanā dzīvoklis Rīgā, kā arī valdījumā 2021. gada automašīna "Audi Q4 35 E-Tron".
Kultūras ministre nav deklarējusi parādus, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas. Tāpat viņai nav uzkrāti līdzekļi privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā.
Papildu kultūras ministres amatam Lāce 2025. gadā bija Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekle, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas priekšsēdētāja, Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekle, kā arī partijas "Progresīvie" valdes locekle.