Rožu laukums pārvērtīsies ziedošā dārzā: Liepājā gaidāms lielais stādu tirgus “Pavasaris ziedos”
Šogad aprit apaļi 20 gadi, kopš Liepājā Rožu laukumā, maija ziedonī uzplauka pirmais apjomīgais rožu un stādu tirgus, kas guva milzīgu liepājnieku atzinību un kļuvis par neatņemamu tradīciju un svētku notikumu. Arī šogad 4.maijā visas dienas garumā no plkst 9.00 līdz 16.00 Rožu laukumā norisināsies lielākais šīs nozares pasākums dārzkopjiem “Pavasaris ziedos”.
Kā Jauns.lv informē biedrība “ETNO Liepāja”, šī būs īsta svētku diena tiem, kuri mīl dārzkopību, jo pavasara stādu tirgus Liepājā gaidāms apjomīgais un krāšņs. Sabrauks ne tikai lielākās stādaudzētavas no visas Latvijas, būs arī tirgotāji no Lietuvas, induviduālie komersanti un amatnieki. Savām vajadzībām varēsiet izvēlēties augus, dārza dizaina preces un amatnieku izstrādājumus.
Ar katru gadu pieaugošais dalībnieku un apmeklētāju skaits apliecina par nepieciešamību gūt iespēju ieraudzīt un izvēlēties no daudzveidīgā augu klāsta sev tīkamākos tepat Liepājā . Tā ir liela privilēģija Rožu laukumā klātienē izrunāties un gūt padomus no pašiem stādu audzētājiem, agronomiem un speciālistiem.
Dārzu kultūras cienītājus iepriecinās vairāk kā 55 stādaudzētavas, piedāvājot plašu Latvijas klimata apstākļiem atbilstošu sortimentu. Savu dalību pieteikuši gan individuālās dārzniecības un kolekcionāri, gan Latvijā lielākie un atpazīstamākie uzņēmumi: ZS "Bērziņi", ZS “Spainīši”, stādaudzētavas "Baižas", “Blīdene”, SIA “Meristēmas”, “Dimzas”, “Dailas Rozes”, SIA "Natālijas rozes", SIA “Jāņadārzs”, LU rododendru audzētava "Babīte”, SIA “Hedera Plus”, SIA “Deko dārzs”, ZS “Liepas”, ZS “Vīksnas”, vīnogu stādaudzētava “Skāduļi” un daudzi citi.
Dalībnieki Liepājā ieradīsies no Rīgas, Ventspils, Siguldas, Tukuma, Talsiem, Dobeles, Jelgavas, Valmieras, Ogres, Limbažiem, Tērvetes, Bauskas, Ķekavas, Daugmales un citiem novadiem. Šogad stādu tirgū būs pieejami ziemciešu, vīteņaugu, mūžzaļo un ziedošo krūmu stādi, izsmalcinātu rožu šķirņu stādi, augststumbru rozes, peonijas, rododendri, dekoratīvie lapu krūmi, smiltsērkšķu stādi, dārza mellenes, vīnogu stādi, viengadīgo augu stādi un daudz citu augu.
Svētku dārzkopjiem “Pavasaris ziedos” organizatori – biedrība “ETNO Liepāja” aicina Liepājas iedzīvotājus un pilsētas viesus ļauties īstam pavasara baudījumam 4.maijā Liepājā Rožu laukumā!