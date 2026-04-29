Bīstamie priekšmeti atrasti remontdarbu laikā mācību iestādes pagalmā.
Rīgas skolas pagalmā atrasti vairāki kara laika lādiņi; bērni un skolotāji evakuēti
Vēlā otrdienas pēcpusdienā no Rīgas 45. vidusskolas filiāles tika evakuēti skolēni un skolotāji, jo mācību iestādes pagalmā rakšanas darbu laikā atrasti vairāki kara laika lādiņi.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", mācību iestādes pagalmā Gaujas ielā 23 notika rakšanas darbi, kuru laikā strādnieki uzdūrās sprādzienbīstamiem priekšmetiem. Drošības apsvērumu dēļ nekavējoties tika sākta cilvēku evakuācija no skolas telpām.
Policijā raidījumam apstiprināja, ka notikuma vietā uzieti vairāki kara laika lādiņi. Bīstamos priekšmetus no notikuma vietas aizvedīs un neitralizēs Nacionālo bruņoto spēku (NBS) sapieri.