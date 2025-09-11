Lielupe.
Šodien 11:51
Atrasts un no Lielupes izcelts aviācijas lādiņš
Jelgavas pašvaldības novada mājaslapā ziņots, ka trešdien, 10. septembrī, Jelgavā, Pilssalas ielā, Valsts policija atrada un no Lielupes izcēla aviācijas lādiņu. Nacionālo bruņoto spēku sapieri pēc lādiņa izcelšanas to nogādāja iznīcināšanai.
Tiek ziņots, ka vakar, drošības apsvērumu dēļ, darba laikā satiksme Lielupē tika ierobežota — no Lielupes tilta līdz jahtklubam, kā arī gar Jelgavas pili upes pusē. Izcelšanas darbi ilga aptuveni stundu, pēc tam lādiņš tika nogādāts iznīcināšanai.
Darbu laikā vietas drošību uzraudzīja gan Valsts policija, gan Pašvaldības policija un patruļas laiva.