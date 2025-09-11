Atrasts un no Lielupes izcelts aviācijas lādiņš
foto: Zane Bitere/LETA
Lielupe.
112

Atrasts un no Lielupes izcelts aviācijas lādiņš

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Jelgavas pašvaldības novada mājaslapā ziņots, ka trešdien, 10. septembrī, Jelgavā, Pilssalas ielā, Valsts policija atrada un no Lielupes izcēla aviācijas lādiņu. Nacionālo bruņoto spēku sapieri pēc lādiņa izcelšanas to nogādāja iznīcināšanai.

Atrasts un no Lielupes izcelts aviācijas lādiņš...

Tiek ziņots, ka vakar, drošības apsvērumu dēļ, darba laikā satiksme Lielupē tika ierobežota — no Lielupes tilta līdz jahtklubam, kā arī gar Jelgavas pili upes pusē. Izcelšanas darbi ilga aptuveni stundu, pēc tam lādiņš tika nogādāts iznīcināšanai.

Darbu laikā vietas drošību uzraudzīja gan Valsts policija, gan Pašvaldības policija un patruļas laiva.

Tēmas

LielupeJelgavaZemgaleValsts policijaJelgavas novads

Citi šobrīd lasa