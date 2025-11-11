Igaunijā atrasti vairāk nekā tūkstoš nesprāgušu Otrā pasaules kara lādiņu
Igaunijas armija netālu no Nursipalu poligona, kas atrodas Veru apriņķī, atradusi vairāk nekā tūkstoš nesprāgušu Otrā pasaules kara lādiņu.
Lādiņi tika atrasti Nursipalu mācību zonas paplašināšanas darbu laikā - vairums sprādzienbīstamo objektu bija aprakti dažu metru dziļā augsnē vai tos bija pārklājušas sūnas. "Atrasti galvenokārt vācu lādiņi no Otrā pasaules kara," norāda Igaunijas sprāgstvielu neitralizēšanas pārstāvis, virsnieks Mario Maripu.
Vairāki lādiņi tika nosūtīti uz Centrālo mācību zonu vai Sirgalas mācību zonu, kur tie tika neitralizēti, bet aptuveni 10% lādiņu nevarēja pārvietot un tie tika neitralizēti turpat uz vietas. Maripu paskaidroja, ka minētajā vietā Nursipalu apgabalā kādreiz atradās munīcijas noliktavas: "1944. gadā vācieši šeit savas uzspridzināja noliktavas, bet munīcija palika."
EAF Nursipalu mācību poligons, kas atrodas Igaunijas dienvidaustrumos, pēdējos gados ir piedzīvojis ievērojamas pārmaiņas un tā kopējā platība šobrīd sasniedz teju 100 kvadrātkilometrus.