Premjere: vēlētājiem būtiskas izmaiņas vēlēšanu procesā nevajadzētu just
Premjere Evika Siliņa (JV) cer, ka, neskatoties uz problēmām vēlēšanu informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu izstrādē, vēlētāji būtiskas izmaiņas parlamenta vēlēšanu procesā rudenī nejutīs.
Politiķe intervijā LTV "Rīta panorāmai" klāstīja, ka, sastopoties ar problēmām, skatīti trīs iespējamie scenāriji - palikt pie esošā vēlēšanu IT sistēmu izstrādātāja, meklēt citu vai vēlēšanās maksimāli daudz darīt manuāli.
Situācijas vērtēšanas gaitā secināts, ka ārēja iejaukšanās vēlēšanu IT sistēmās nav notikusi, tāpēc tās var turpināt izmantot, bet reputācijas risku novēršanai nolemts mainīt to izstrādātājus, vēstīja politiķe un atzīmēja, ka valstij ir konkrēto sistēmu pirmkodi, ar kuriem strādāt, un darbu veikšanai izraudzītie uzņēmumi apliecinājuši gatavību savest šīs sistēmas darba kārtībā.
Siliņa cer, ka vēlētāji būtiskas izmaiņas vēlēšanu laikā nejutīs un tiks nodrošināts gan tas, lai balsot var iet gan ar pasi, gan e-ID karti, gan balsot varēs jebkurā iecirknī.
"Jaunās vienotības" (JV) politiķe īpaši atzīmēja, ka problēmas šo sistēmu uzraudzībā esot veidojušās daudzu gadu gaitā un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadībā bijuši arī citu partiju politiķi, piemēram, Nacionālās apvienības Kaspars Gerhards un "Latvijas attīstībai" pārstāvis Artūrs Toms Plešs, liekot noprast, ka viņa saskata arī viņu atbildību par sistēmas nepilnībām. Pēdējos nepilnus trīs gadus gan šo ministriju vada "Jaunās vienotības" politiķi, tostarp Inga Bērziņa atkāpās no ministra amata tieši saistībā ar problēmām vēlēšanu IT sistēmu nodrošināšanā.
Kā ziņots, Ministru kabinets krīzes vadības sēdē otrdien nolēma vēlēšanu sistēmu izstrādi nodot valstij daļēji vai pilnībā piederošajiem uzņēmumiem "Latvijas mobilais telefons" (LMT), "Tet" un "Latvijas valsts meži" (LVM).
VARAM ir izbeigusi līgumu ar vēlēšanu platformas izstrādātāju "RIX Technologies" un tā vietā rosināja nodot vēlēšanu sistēmu izstrādi LMT, "Tet" un LVM. Kā aģentūrai LETA uzsvēra VARAM, šie uzņēmumi izvēlēti, jo to pārvaldībā ir iesaistīta valsts, tie ir īstenojuši nozīmīgus informācijas tehnoloģiju infrastruktūras projektus gan Latvijā, gan ārpus tās. Uzņēmumos darbojas augsti kvalificēti speciālisti, tostarp speciālisti ar atbilstošiem drošības sertifikātiem, kas ir kritiski nepieciešami vēlēšanu sistēmas izstrādē, norāda VARAM.
Plānots, ka LMT izstrādās Vēlēšanu platformas vēlēšanu informācijas sistēmas pilnveidojumus. VARAM skaidro, ka šie uzlabojumi atvieglos vēlēšanu iecirkņu darbu, tostarp uzlabos rezultātu apkopošanu, tādējādi saīsinot rezultātu apkopošanas un publiskošanas laiku. Savukārt "Tet" iesaistīsies Vēlēšanu platformas moduļu nepieciešamo pielāgojumu izstrādē, nodrošinot Vēlēšanu platformas auditu veikšanu. Tikmēr LVM veiks Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra moduļa papildinājumu izstrādi un nodrošinās tiešsaistes vēlētāju reģistru, kas ļaus vēlētājiem balsot jebkurā iecirknī.
