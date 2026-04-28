Viss vērtīgākais ir aiznests! Apzagta Dienvidkurzemē nokritusī vēja turbīna
Nokritusī vēja turbīna (foto: Priekules pilsētas un Priekules pagasta apvienības pārvaldes vadītājs Andris Razma)
Svētdien Dienvidkurzemes novadā Bunkas pagastā nokritusī vēja turbīna naktī ir apzagta - viss vērtīgais ir demontēts un pazudis.

 To intervijā Latvijas Televīzijai atklāja  klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. “Mēs visi uztraucamies, kā notiks šī ģeneratora utilizācija.Tā pa šo nakti ir daļēji utilizēta, jo viss vērtīgākais ir nozagts," viņš sacīja.

Kā liecina pieejamā informācija, garnadži notikuma vietā darbojušies nakts laikā un netraucēti savākuši lielāko daļu no vērtīgajām detaļām - ģeneratoru, vadus un citus metāllūžņus

Iekārtas īpašnieks par notikušo jau ir uzrakstījis iesniegumu Valsts policijai, lūdzot izmeklēt zādzību un noskaidrot personu identitāti, kuras "palīdzējušas" ģeneratora utilizācijas procesā.

Uzņēmuma SIA "Jaunmiki" īpašnieks Jānis Meisters minēja, ka ap plkst. 8 saņemta informācija no "Sadales tīkla" par elektroenerģijas pārtraukumu, bet pusdienlaikā vēja parka apsaimniekotājs ziņojis, ka viena no turbīnām ir nokritusi. Notikuma vietā nekavējoties atslēgta elektroenerģijas padeve. Pirmdien plānots sākt seku novēršanas darbus.

Viņš lēš, ka turbīna, visticamāk, nogāzusies stipra vēja dēļ, un par ļaunprātīgu rīcību aizdomu pagaidām nav. Precīzs negadījuma cēlonis vēl tiks noskaidrots.

Citi šobrīd lasa