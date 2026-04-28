Meža kamera Madonas novadā fiksē pieaugušu lūsi.
Šodien 07:39
Madonas novadā fiksēts rets novērojums - gaišā dienas laikā pa meža ceļu pastaigājas lūsis
Madonas novada Mētrienas pagastā 23. aprīlī tika nofilmēts lūsis, kurš nesteidzīgi devās pa kādu meža ceļu. Šo pārsteidzošo brīdi fiksējusi meža kamera, kas ikdienā palīdz izsekot meža dzīvnieku gaitām, informē Latvijas valsts meži.
Latvijas valsts meži vides eksperts Uģis Bergmanis atklāj, ka lūšus diennakts gaišajā laikā novērot ir samērā reta parādība. Šie lielie plēsīgie dzīvnieki apdzīvo plašus un vidēja lieluma mežu masīvus visā Latvijas teritorijā. Bergmanis nesen pats bija piedzīvojis īpaši aizraujošu sastapšanos ar lūsi, kad viņam izdevās novērot šo meža dzīvnieku, kas atradās bērzā 15 metru augstumā.