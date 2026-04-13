VIDEO: Latvijas mežā pamanīts iespaidīgs skats – pat eksperts pārsteigts par redzēto
Latvijas valsts mežu (LVM) vides eksperts Uģis Bergmanis piedzīvojis neparastu tikšanos ar savvaļas dzīvnieku. Viņa medību suns meža malā saodis kādu zvēru, kas piesaistījis uzmanību.

Pieejot tuvāk, atklājies pārsteidzošs skats – bērza žāklē, aptuveni 15 metru augstumā, sēdējis lūsis, kas no augšas vērojis notiekošo.

Kā atzīst pats Uģis Bergmanis, šis bijis viens no iespaidīgākajiem piedzīvojumiem dabā viņa dzīvē. Lūši ir ļoti piesardzīgi un noslēpumaini dzīvnieki, kurus savvaļā izdodas ieraudzīt tikai retajam, tāpēc šāds gadījums uzskatāms par īpašu veiksmi.

