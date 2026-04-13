Šodien 22:25
VIDEO: Latvijas mežā pamanīts iespaidīgs skats - pat eksperts pārsteigts par redzēto
Latvijas valsts mežu (LVM) vides eksperts Uģis Bergmanis piedzīvojis neparastu tikšanos ar savvaļas dzīvnieku. Viņa medību suns meža malā saodis kādu zvēru, kas piesaistījis uzmanību.
Pieejot tuvāk, atklājies pārsteidzošs skats – bērza žāklē, aptuveni 15 metru augstumā, sēdējis lūsis, kas no augšas vērojis notiekošo.
Kā atzīst pats Uģis Bergmanis, šis bijis viens no iespaidīgākajiem piedzīvojumiem dabā viņa dzīvē. Lūši ir ļoti piesardzīgi un noslēpumaini dzīvnieki, kurus savvaļā izdodas ieraudzīt tikai retajam, tāpēc šāds gadījums uzskatāms par īpašu veiksmi.
🐯 Sestdienas pievakarē LVM vides eksperta Uģa Bergmaņa medību suns meža malā saoda zvēru. 🐾 Pieejot tuvāk, bērza žāklē viņi ieraudzījuši lūsi, kas tos vēroja no 15 metru augstuma. Kā atzīst pats Uģis, šis ir viens no viņa iespaidīgākajiem piedzīvojumiem dabā līdz šim. Lūši ir… pic.twitter.com/VOHuPdG3RU— Latvijas valsts meži (@valstsmezi) April 13, 2026