Lemj par infrastruktūras uzlabošanu četrās Liepājas pirmsskolās
Liepājas dome atbalstījusi projektu, kas paredz četru pirmsskolu—“Delfīns”, “Dzintariņš”, “Mazulītis” un “Zīļuks”—infrastruktūras attīstību, modernizējot sanitāros mezglus un trauku mazgātavas, lai uzlabotu mācību vides kvalitāti un drošību. Projekta izmaksas ir 641 800 eiro, ko segs ar 10% pašvaldības līdzfinansējumu un Valsts kases aizņēmumu, darbus īstenojot pakāpeniski, lai minimāli traucētu izglītības procesu.
Ceturtdien, 23. aprīlī, Liepājas valstspilsētas domes sēdē tika atbalstīts lēmums par projekta “Pirmsskolas izglītības iestāžu “Delfīns”, “Dzintariņš”, “Mazulītis” un “Zīļuks” infrastruktūras attīstība” (turpmāk – projekts) īstenošanu.
Projekts paredz iespēju saņemt aizņēmumu no Valsts kases un nodrošināt mūsdienīgu vidi Liepājas pirmsskolu audzēkņiem, saskaņā ar Liepājas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības programmu 2022.–2027. gadam.
Projekta ietvaros tiks veikta pirmsskolas izglītības iestāžu “Delfīns”, “Dzintariņš”, “Mazulītis” un “Zīļuks” infrastruktūras attīstība, atbilstoši pašvaldības apstiprinātajai programmai. Plānots atjaunot sanitāros mezglus un trauku mazgātavas, tādējādi uzlabojot higiēnas apstākļus un nodrošinot mūsdienīgu, drošu un pievilcīgu izglītības vidi.
Plānots, ka infrastruktūras uzlabojumi veicinās izglītības iestāžu konkurētspēju, palīdzēs noturēt audzēkņu skaitu un stiprinās Liepājas pievilcību ģimenēm, izvēloties pilsētu kā savu dzīvesvietu. Sakārtota un kvalitatīva pirmsskolas vide ir nozīmīgs priekšnoteikums gan bērnu attīstībai, gan drošībai.
Šobrīd tiek veikti sagatavošanās darbi projekta īstenošanai, ir veikti plānotie būvdarbu iepirkumi. PII “Delfīns” šobrīd notiek līgumu parakstīšana ar būvdarbu veicēju, PII “Mazulītis” un PII “Dzintariņš” būvdarbu veicēju iepirkuma piedāvājumi atvērti 8.aprīlī un šobrīd notiek to vērtēšana, savukārt PII “Zīļuks” būvdarbu iepirkums ir izsludināts 19.aprīlī un piedāvājumu atvēršana notiks 18.maijā. Projektu paredzēts īstenot pakāpeniski, darbus uzsākot arī vasaras mēnešos, tādējādi nodrošinot, ka izglītības process iestādēs tiek ietekmēts mazākā apmērā, kur tas būs iespējams.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 641 800 eiro. Pašvaldības budžetā paredzēts līdzfinansējums 10% apmērā jeb 64 180 eiro, savukārt aizņēmums no Valsts kases plānots 577 620 eiro apmērā.