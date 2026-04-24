Ķekavas novadā apstiprina četras prioritātes jaunatnes politikas stratēģijā
Ķekavas novada dome apstiprinājusi jaunatnes politikas stratēģiju un rīcības plānu 2026.-2031. gadam.
23. aprīlī Ķekavas novada dome apstiprināja jaunatnes politikas stratēģiju un rīcības plānu 2026.–2031. gadam, nosakot mērķus un prioritātes darbam ar jauniešiem novadā, vēsta pašvaldības mājaslapa.
Stratēģijas mērķis – veidot vidi, kur jaunieši ir sadzirdēti, iesaistīti un atbalstīti, īstenojot jaunatnes politiku kā kopīgu pašvaldības, sabiedrības un jauniešu sadarbību visā novadā.
Tā būs praktisks rīks mērķtiecīgam, koordinētam un datos balstītam darbam ar jauniešiem. Centrā – iesaiste, attīstības iespēju paplašināšana un labbūtība, vienlaikus stiprinot sadarbību starp pašvaldību, izglītības iestādēm, NVO un citām pusēm.
Noteiktas četras prioritātes:
- jauniešu līdzdalības stiprināšana un aktīva iesaiste lēmumu pieņemšanā;
- vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana visā novadā, mazinot teritoriālās un sociālās atšķirības;
- daudzveidīgu, kvalitatīvu un pieejamu brīvā laika iespēju attīstīšana personīgajai izaugsmei un sabiedriskajai līdzdalībai;
- nodarbinātības un uzņēmējspēju veicināšana, atbalstot karjeru un ekonomisko patstāvību.
Rīcības plānā paredzēti gan preventīvi, gan attīstību veicinoši pasākumi, stiprinot jaunatnes jomu kā būtisku pašvaldības politiku. Attīstība skatīta starpsektoriāli, ņemot vērā saikni ar izglītību, sociālo aizsardzību, kultūru, sportu, veselības veicināšanu, mobilitāti un pilsonisko līdzdalību.
Stratēģija izstrādāta sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Procesā iesaistītas pašvaldības un izglītības iestādes, NVO un jaunieši: veikta aptauja, analizēti statistikas un kvalitatīvie dati, organizētas speciālistu intervijas un darba grupu diskusijas. Apkopoti dažādu pušu viedokļi, vajadzības un priekšlikumi turpmākajai nozares attīstībai.
Īstenošana veicinās kvalitatīvu, ilgtspējīgu darbu ar jaunatni, balstītu jauniešu vajadzībās un nozares speciālistu redzējumā.