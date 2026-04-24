Traģēdija BKUS nonāk tiesā: medmāsu apsūdz bērnam paredzētu medikamentu sajaukšanā
Prokuratūra nodevusi izskatīšanai Rīgas pilsētas tiesā krimināllietu, kurā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) medmāsa apsūdzēta par bērna nāvi 2025. gada novembrī, sajaucot pacientam dodamos medikamentus.
Medmāsa apsūdzēta par nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kas viņas neuzmanības dēļ bija par iemeslu mazgadīga pacientes nāvei, informēja prokuratūra.
Apsūdzētā, būdama ārstniecības persona, pērnā gada novembra beigās savas maiņas laikā veica ārsta nozīmētā nātrija bikarbonāta šķīduma sagatavošanu ievadei pacientei nākamajā dienā. Kā teikts apsūdzībā, nolaidīgi pildot savus profesionālos pienākumus, medmāsa nepārliecinājās par pareizu medikamentu sagatavošanu - gatavojot infūzijas maisu, nātrija bikarbonāta šķīduma vietā viņa sagatavoja kālija hlorīda šķīdumu, vienlaikus uzlika marķējumu ar uzrakstu "Nātrija bikarbonāts".
Nākamās dienas rītā pacientei sākta nepareizi sagatavotā šķīduma ievade, neilgi pēc tam pacientei parādījās sūdzības par galvas reiboņiem un problēmām ar elpošanu.
Neskatoties uz veiktajiem reanimācijas pasākumiem, pacientes dzīvību neizdevās glābt. Kāliju saturošā šķīduma ievades dēļ bērnam notika neatgriezeniska sirds apstāšanās un iestājās cietušās nāve.
Patlaban apsūdzētajai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, kā arī kā papildu drošības līdzeklis noteikts nodarbošanās aizliegums.
Jau vēstīts, ka pēc bērna nāves BKUS, sajaucot pacientam dodamos medikamentus, tiks veiktas vairākas izmeklēšanas un pārbaudes gan šajā, gan citās slimnīcās, iepriekš tika solījis veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).