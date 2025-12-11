Ministrs: bērna nāve BKUS nav saistīta ar personāla trūkumu, bet ar procesu kļūmi
Pēc bērna nāves Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), sajaucot pacientam dodamos medikamentus, tiks veiktas vairākas izmeklēšanas un pārbaudes gan šajā, gan citās slimnīcās, šorīt intervijā TV3 stāstīja veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Ministrs informēja, ka Veselības inspekcijā ir izveidota izmeklēšanas grupa, kura caurskatīs ārstniecības un zāļu aprites procesus BKUS un meklēs iespējamās problēmas. Arī pašai BKUS ir prasīts sniegt redzējumu, kā uzlabot procesus.
Pēc Abu Meri vārdiem, vērtētas tiks arī citas slimnīcas, vai tajās viss ir kārtībā zāļu glabāšanas un pielietošanas mehānismos.
Ministrs vērtēja, ka pašlaik izskatās, ka traģēdija notikusi cilvēka faktora dēļ. Politiķis šo gadījumu nesaista ar cilvēkresursu trūkumu, kad kļūda būtu medicīnas personāla pārslodzes rezultāts.
Kā vēstīja Latvijas Televīzija, 26. novembrī kāds onkoloģijas pacients, kurš ārstējās BKUS, iespējams, saņēma nepareizus medikamentus un mira. Slimnīca nav atklājusi ne notikušā apstākļus, ne arī to, vai konkrētā ārstniecības persona vēl turpina darbu. Bērnu slimnīca sākusi iekšējo izmeklēšanu, kas gan nebūšot ātra.
Savukārt portāls "la.lv" vēstīja, ka miris astoņus gadus vecs pacients. Tā rīcībā esošā informācija liecina, ka, iespējams, kāds sajaucis medikamentus un nātrija hlorīda vietā ievadījis kālija hlorīdu.
Bērnu slimnīca par notikušo ziņojusi Veselības inspekcijai un Valsts policijai, kas 5. decembrī sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 13. nodaļas, proti, par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību.