Valmieras muzejā būs skatāma Līgas Purmales personālizstāde "Izrāde turpinās"
No 30. aprīļa līdz 9. septembrim Valmieras muzeja Izstāžu namā būs skatāma izcilās latviešu gleznotājas Līgas Purmales personālizstāde "Izrāde turpinās".
Izstāde veltīta gleznotājas 50 gadus ilgajai radošajai darbībai un iepazīstina ar dažādiem tās posmiem. Gleznas šai izstādei deponētas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, mākslas muzeja "Zuzeum", kā arī Līgas Purmales privātkolekcijas. Izstādes kuratore ir Agnese Zviedre, kuru varēs satikt Valmieras muzejā 16. maijā plkst. 14.00, lai par mākslinieci un viņas darbiem uzzinātu vairāk.
Līgas Purmales (1948) daiļradei raksturīga pastāvīga formāla un tematiska attīstība: no pagājušā gadsimta 70. gadu eksperimentiem fotoreālismā, niansētām miglas ainavām un fokusētiem realitātes fragmentiem līdz urbānās vides dokumentācijām un atmiņu atskatiem. Viņa ir kā laikmeta lieciniece, dokumentētāja, vērotāja, kura tver nenotveramo – laiku.
Mākslinieces bērnība aizritējusi Dundagā. Kopš agra vecuma viņa daudz lasīja un zīmēja. Studējusi toreizējā Teodora Zaļkalna Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijā Monumentālās glezniecības meistardarbnīcā Induļa Zariņa vadībā. Jau tolaik viņu nesaistīja oficiāli dominējošais "skarbais stils", tā vietā Līga Purmale vēlējās gleznot ar racionālu precizitāti, it kā tvertu mirkļus caur fotoobjektīvu. 1974. gadā vēl pirms akadēmijas absolvēšanas kopā ar studiju biedru un dzīvesbiedru mākslinieku Miervaldi Poli (1948–2026) noorganizēja pirmo kopizstādi Rīgas centrālajā Poligrāfiķu klubā fotokluba "Rīga" telpās. Ar šo izstādi abi mākslinieki sevi spoži un pārliecinoši pieteica mākslas vidē un tika atzīti par vieniem no šīs tendences aizsācējiem Latvijā.
Pēc fotoreālisma perioda Līga Purmale sāka gleznot dabā un tvert apkārtējās vides tuvplānus, pētīja apkārt esošās pasaules detaļas. Vēlāk viņa pievērsās ainavu glezniecībai, ko šajā periodā spilgti raksturo atmosfēriski trāpīgs miglas atainojums. Pamazām migla gleznās kļuva biezāka, attālinoties no realitātes. 90. gadu vidū mākslinieces darbos atgriežas fotogrāfiski fiksēti realitātes fragmenti, bet šoreiz tie dokumentē pilsētvidi un tās dzīvi, atspoguļo kontrastus starp ilūziju un realitāti. Tāpat caur savu mākslu viņa aktualizē jautājumus par TV redzamo saturu.
Līgas Purmales radošās darbības viens posms veltīts atmiņu tēmai, skarot gan personisko dzīvi, gan Latvijas vēstures notikumus, sasaistot pagātni un tagadni.
Vēlāk viņa uz brīdi atgriežas pie dabas un glezno dārzā redzamos tuvplānus, atspulgus un gaismu spēles. Šobrīd māksliniece turpina gleznot figurālas kompozīcijas, kurās saskatāmi dažādu periodu formāli eksperimenti.
Savas karjeras laikā Līga Purmale paveikusi ļoti daudz. Viņai ir bijušas vairāk nekā 30 personālizstādes, piedalījusies neskaitāmās grupu izstādēs. 2009. gadā darbs "Saturday Night Movie" tika izsolīts starptautiskā izsoļu nama Sotheby`s izsolē Londonā. Mākslinieces darbi atrodas mākslas muzejos un privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs.
Informāciju sagatavoja: Ilva Birzkope, Valmieras muzeja izstāžu organizatore.