Mēnešu darbs dažās dienās - kā “Projekti LL” uzlaboja būvprojektu izstrādi
Izdarīt ātrāk un labāk – bez tā mūsdienīgam, uz izaugsmi vērstam uzņēmumam neiztikt. Kad 2023. gadā SIA “Projekti LL” īstenoja katlumāju būvniecību rekorda tempā – no līguma parakstīšanas līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā pagāja tikai seši mēneši –, uzņēmuma vadītājs Lauris Lazdiņš saprata, ka nākotnē vajadzīgas inovācijas. Lai konstruktori, arhitekti un inženieri veiksmīgā mijiedarbībā realizētu projektus bez aizķeršanās, ieviesta jauna būvkonstrukciju programma RFEM.
SIA “Projekti LL” ir būvprojektēšanas uzņēmums Valmierā, viens no lielākajiem reģionā. Pēdējo četru gadu laikā tas piedzīvojis strauju izaugsmi. Darbības sākumā uzņēmums divu cilvēku sastāvā piedāvāja tikai inženierkomunikāciju projektēšanu, bet tagad komanda izaugusi līdz 13 darbiniekiem un klientiem piedāvā būvprojektu izstrādi no A līdz Z. Tas nozīmē pilna cikla būvprojektus – būvkonstrukciju, arhitektūras, inženierkomunikāciju, siltumapgādes, ūdensapgādes, elektroapgādes un citu inženiertehnisko risinājumu plānošanu.
Gada laikā uzņēmums realizē aptuveni 100 būvprojektu. Lai visu paveiktu klientu noteiktajos termiņos, nācies apsvērt iespējas, kā uzlabot ikdienas darbu ar mūsdienu vajadzībām atbilstošu programmu būvkonstrukciju analīzei, projektēšanai un datu modelēšanai (BIM). Izskatot dažādus variantus un uzklausot būvkonstruktoru pieredzi, uzņēmuma vadītājs Lauris Lazdiņš sapratis, ka ietaupīt laiku un resursus palīdzētu augstāka līmeņa BIM programma 3D modeļu izstrādei RFEM, ko piedāvā izstrādātājs “Dlubal”.
Ardievas manuāliem aprēķiniem “Excel” šūnās
SIA “Projekti LL” būvkonstruktors Agris Rogainis atminas, ka jau kopš studiju laikiem būvprojektu izstrādē izmantotās galīgo elementu metožu programmas lielākoties bijušas grafiski nepilnīgas un “pikseļainas”. “Tajās ir laba informācija par konstrukciju iekšējo spriedzi un deformāciju, bet skaidru atbildi, vai aprēķins atbilst noteiktam normatīvajam punktam, iepriekš izmantotās programmas uzreiz nedeva. Tas bija jāmeklē pašam, jāpārliecinās un jāpārrēķina.” Viņš arī piebilst, ka līdz šim viens no primitīvākajiem veidiem, kā automatizētas aprēķinu darbības, bija manuāla datu ievade “Excel” tabulu šūnās, bet pēc tam viss jāpārzīmē citā programmā.
Ieviešot uzņēmumā RFEM programmas 5. versiju, ir atrisinātas daudzas problēmas, kas prasītu krietni lielāku laika un darbinieku resursu. “Ar to ļoti ērti var visu izdarīt, piemēram, aprēķināt būvprojekta metāla konstrukcijas un veikt pamatu aprēķinus vienā programmā. Mums nav jātērē resursi, tostarp finansiālie, lai varētu aprēķināt pamatu konstrukciju atsevišķā maksas programmā un nesošās konstrukcijas citā,” skaidro Agris Rogainis.
Daudzās manuālās projektēšanas un būvkonstrukciju aprēķinu darbības nu ir automatizētas, izmantojot RFEM programmu. “Izstrādājot ēkas karkasu vai elementu, aprēķinot un nosakot slodzes, programma automatizē pārbaudes aprēķinus, robežstāvokļus, visu, kas atbilstoši normatīvajām prasībām ir nepieciešams. Kad veikti šie priekšdarbi, rezultātu var saņemt minūtes laikā vai ātrāk – tas atkarīgs no projekta grūtības pakāpes, proti, cik konkrētais modelis ir smags, liels, apjomīgs,” stāsta būvkonstruktors. Viena elementa aprēķini programmā aizņem pāris sekunžu, bet kompleksas ēkas plānu nav nācies gaidīt ilgāk par desmit minūtēm. Vienā lielā projektā tas mēnešu darbu palīdz reducēt līdz dienām.
Izcelts citāts: “Ja mums nebūtu RFEM programmas, pie pašreizējā darbu apjoma būvprojektētājam būtu jāalgo palīgs, kurš veiktu melno darbu. Kvalificēti būvkonstruktori ir izmirstoša suga darba tirgū, bet mūsu uzņēmumā nevajag papildu cilvēkresursu, kas darītu ļoti primitīvu darbu. RFEM krietni automatizē datu apstrādi.” – Lauris Lazdiņš, SIA “Projekti LL” vadītājs
Tā kā būvprojektētāja darbs ikdienā ir ar tērauda, betona un koka ēku konstrukciju 3D modeļu izstrādi, liels pluss RFEM programmai ir iespēja izvēlēties un operēt ar tiem palīgrīkiem, kas ikdienā tiešām nepieciešami. Ja ir vajadzība pēc specifiskāka rīka, izstrādātājs piedāvā to iegādāties papildus ar pastāvīgu licenci. Uzņēmumam tas nozīmē arī ietaupījumu, jo ik gadu jāsedz tikai programmas uzturēšanas maksu.
Atbalsts, lai uzņēmums augtu ne tikai Latvijā, bet starptautiski
Izskatot uzņēmuma iespējas, SIA “Projekti LL” vadītājam bija skaidrs – ieguldīt digitālajos risinājumos, kas maksā vairākus desmitus tūkstošu, brīdī, kad notiek strauja izaugsme, būs finansiāli izaicinoši. Īstenot uzņēmuma ambīcijas bija iespējams, pateicoties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Atveseļošanas un noturības mehānisma digitalizācijas atbalsta programmai mazajiem, vidējiem un lielajiem uzņēmumiem, kas ļāva iegādāties specializētās programmatūras RFEM licenci.
Izcelts citāts: “Līdz ar šo projektu esam kļuvuši konkurētspējīgāki – automatizēti digitālie risinājumi ļauj mums piedāvāt labāku cenu atsevišķām būvprojekta pozīcijām, jo varam projektēt ātrāk un efektīvāk. RFEM ieviešana, pateicoties tās iespējām, ļauj uzņēmumam arī mērķtiecīgāk iziet ārpus Latvijas tirgus.” – Lauris Lazdiņš, SIA “Projekti LL” vadītājs.
Programma bija būtisks atbalsts uzņēmuma izaugsmei arī no praktiskās puses – tajā ir iestrādāta visa normatīvā bāze ar Eirokodeksa standartiem un valstu nacionālajiem pielikumiem, kas citkārt būvkonstruktoriem būtu jāsameklē pašiem. Programmā funkcionāli var strādāt, piemēram, veidojot modeļus pēc Latvijas normatīviem, bet, ja nepieciešams, ar pāris klikšķiem pielāgot būves projektu Igaunijas, Lietuvas vai citu valstu nacionālajiem koeficientiem. “Ņemot vērā, ka pašlaik apgūstam arī Igaunijas tirgu un jau esam noslēguši līgumus par būvprojektu izstrādi, tas ir ļoti svarīgi. Mums nav jāmeklē un jālasa jauni standarti, jāpērk grāmatas,” uzsver Lauris Lazdiņš.
RFEM5 programma arī ļauj būvprojektā izvairīties no būtiskām kļūdām, kas, palikušas nepamanītas, var ietekmēt celtniecības procesus, kā arī palīdz kopumā materiālus izmantot efektīvāk, savukārt klientam – ietaupīt. Vēl rasējuma skatā datora ekrānā RFEM izceļ kritiskās vietas, piemēram, ja kāda sija ir ceļā citai konstrukcijai, griesti par zemu, lai būvē ietilptu apkures katls, u. tml. Programma daudz precīzāk aprēķina vajadzīgo materiālu daudzumu – manuālos aprēķinos parasti rezerves koeficients ir lielāks. Tas klientam ļauj ietaupīt, jo būvmateriāli nepaliek pāri.
Lai gan uzņēmums RFEM programmu lieto tikai nepilnu gadu, jau tagad redzami ieguvumi: komanda var realizēt vairāk projektu, iesniegšanas termiņi nekavējas, 3D modeļi ir pārskatāmāki un precīzāki. Tas Lauri Lazdiņu iedvesmo citām digitalizācijas idejām, kā vēl vairāk uzlabot uzņēmuma darbu, savukārt klientiem tas ļauj mērķtiecīgāk realizēt iecerēto ēku būvniecību.
