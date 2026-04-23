PTAC bloķē tiešsaistes vietni, kas radījusi būtisku risku Latvijas patērētāju interesēm
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēmis lēmumu ierobežot piekļuvi tīmekļvietnei “weshop.lv”, kas īstenojusi negodīgu komercpraksi un radījusi būtisku risku Latvijas patērētāju kolektīvajām interesēm, informē PTAC.
PTAC veiktās uzraudzības laikā konstatēts, ka vietnē “weshop.lv” patērētājiem tika piedāvāts iegādāties dažāda veida akumulatoru baterijas, slēdzot distances līgumus. Vienlaikus vietnē netika nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā obligātā informācija par pārdevēju un darījuma noteikumiem.
Būtiskākie konstatētie pārkāpumi:
- nav sniegta pilnīga informācija par pārdevēju (nosaukums, reģistrācijas dati, kontaktinformācija);
- nav nodrošināta patērētājiem obligāti sniedzamā informācija par distances līgumu;
- sniegta pretrunīga un nekorekta informācija par atteikuma tiesībām;
- netiek nodrošināta efektīva saziņa ar pārdevēju.
Lai dotu iespēju novērst pārkāpumus, PTAC 2026. gada 31. martā vērsās pie tirgotāja, taču atbilde netika saņemta un konstatētie pārkāpumi netika novērsti.
Ņemot vērā, ka vietne turpināja darbību un radīja būtisku risku patērētājiem, PTAC pieņēma lēmumu ierobežot piekļuvi tīmekļvietnei.
Atgādina, ka komersantiem, kas piedāvā preces vai pakalpojumus tiešsaistē, ir pienākums sniegt patērētājiem skaidru, patiesu un pilnīgu informāciju, kā arī nodrošināt efektīvu saziņu.
Aicina patērētājus būt piesardzīgiem, iepērkoties internetā, un vienmēr pārliecināties par pārdevēja uzticamību!