Latvijā domā par ātro kredītu ierobežošanu - tam ir nopietns iemesls
Cīņā ar krāpšanām vajadzētu apsvērt ātro kredītu izsniegšanas ierobežojumus, trešdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē atzina Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieks Toms Platacis.
FID Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē ziņoja par pagājušā gada darbības rezultātiem. Deputāti pie Platača interesējās, vai normatīvā bāze darba funkcijām ir pietiekama, taču FID vadītājs atbildēja, ka patlaban nekādu nepieciešamību pēc būtiskām izmaiņām nesaskata.
Vienlaikus viņš norādīja, ka vēlas vērst deputātu uzmanību uz pieaugošo tendenci ar krāpšanām. Viena daļa krāpšanu ir tad, kad noziedznieki izkrāpj cietušā uzkrājumus, taču daudzi gadījumi ir tādi, kad cietušie nodod savus datus un uz personas vārda vienā dienā tiek paņemti vairāki ātrie kredīti.
Platacis skaidroja, ka kopā ar kolēģiem daudz domājis par to, kā ierobežot situācijas, kad šādus kredītus var paņemt, piemēram, desmit vienas stundas laikā. Viņš norādīja, ka FID vadītājam nav funkcijas regulēt uzņēmējdarbību, taču vienīgais risinājums, ko viņš var izdomāt, ir neļaut izsniegt vairākus kredītus vienā dienā.
"Man diemžēl nav priekšlikuma un es saprotu, ka ātrajiem kredītiem jābūt ātri izsniegtiem, taču, ja varētu kaut kādā veidā ierobežot, ka vienā dienā var paņemt vienu ātro kredītu, tas uzlabotu statistiku," sacīja Platacis.
Vienlaikus FID vadītājs pauda pārliecību, ka, problēmai vēl vairāk saasinoties, pati ātro kredītu izsniegšanas nozare būs ieinteresēta meklēt risinājumus, jo uzņēmējiem tomēr rodas zaudējumi.