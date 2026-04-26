Uzspēlē galda tenisu, futbolu vai basketbolu - uzlabojumi Valmieras novadā
Valmieras novada pašvaldība, ar mērķi pilnveidot publiski pieejamu infrastruktūru un nodrošināt plašākas aktīvās atpūtas un vietējo kopienu pasākumu norises iespējas, īstenojusi "Leader" projektu “Inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanai”.
Iegādāts aprīkojums sabiedriskām un sporta aktivitātēm Strenču apvienības un Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības teritorijās. Aprīkojums izvēlēts atbilstoši iedzīvotāju aptaujas rezultātiem.
Projektā iegādātais inventārs izvietots vairākās vietās Valmieras novadā
Strenčos, Rīgas ielā 13, aiz skolas ēkas, uzstādīts āra tenisa galds. Futbola laukumā uzstādīti divi futbola vārti. Mācību laikā stadionu paredzēts izmantot skolēnu aktivitātēm, savukārt pārējā laikā inventārs ir brīvi pieejams iedzīvotājiem. Piegādātājs atbilstoši tirgus izpētes rezultātiem – SIA “Rantzows sport” un SIA “Sporta halle”.
Sedā, Skolas laukumā 2, aiz pašvaldības ēkas, uzstādīts āra tenisa galds. Šajā pašā vietā paredzēts drīzumā uzstādīt arī stacionāru basketbola grozu ar metāla tīklu. Basketbola groza uzstādīšana plānota vasaras sākumā, vienlaikus sakārtojot arī laukumiņu, kur tas atradīsies. Aprīkojams ir brīvi pieejams ikvienam iedzīvotājam. Piegādātājs atbilstoši tirgus izpētes rezultātiem – SIA “Rantzows sport” un SIA “Sporta halle”
Trikātā, Nākotnes ielā 2, blakus SIA “R CHOCOLATE” veikalam, paredzēts drīzumā uzstādīt pārvietojamu basketbola grozu. Pēc uzstādīšanas tas būs pieejams ikvienam interesentam. Piegādātājs atbilstoši tirgus izpētes rezultātiem – SIA “Rantzows sport”.
Strenču Kultūras centrā, Baznīcas ielā 2, izvietots mobilais projekcijas rāmja ekrāns un LCD projektors ar lāzera moduļa gaismas avotu. Aprīkojumu paredzēts izmantot pēc vajadzības dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai, tai skaitā Plostnieku svētkos, sporta svētkos, kinovakaros un citos pasākumos Strenčos, kā arī citviet biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” atbildības teritorijā. Piegādātājs atbilstoši tirgus izpētes rezultātiem – SIA “Tomega” un SIA “Amicorum”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 13 956,16 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums 9769,31 EUR jeb 70 %, savukārt pašvaldības finansējums ir 4186,85 EUR jeb 30 %.
Informāciju sagatavoja: Egils Kazakevičs, Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists.