Jaunais vijolnieks Daniils Bulajevs kļūs par LNSO koncertmeistaru
Foto: Jānis Porietis
Daniils Bulajevs.
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) rīkotajā atklātajā starptautiskajā konkursā uz orķestra koncertmeistara pozīciju uzvarējis jaunais latviešu vijolnieks Daniils Bulajevs.

Konkursa komisijā 21 locekļa sastāvā bija pieaicinātā eksperte, vijolniece Eva Bindere, LNSO mākslinieciskais padomnieks, diriģents Andris Poga un LNSO mūziķi. Par Daniila Bulajeva kandidatūru komisijas balsojums bija simtprocentīgs.

16. janvāra vakarā Mākslas muzejā "Rīgas birža" jaunais vijolnieks Daniils Bulajevs prezentēja savu debijas albumu.

Daniils Bulajevs ir viens no spilgtākajiem savas paaudzes latviešu vijolniekiem, kurš jau kopš agras bērnības uzstājas kā solists ar orķestriem Latvijā un ārvalstīs, piedalījies starptautiskos festivālos un ieguvis augstus apbalvojumus vairākos konkursos.

Jauns.lv interviju ar Bulajevu iespējams lasīt šeit.

Vijolnieks Daniils Bulajevs uzstājies Vindzoras pilī, Lielbritānijā kopā ar Philharmonia Orchestra diriģentes Marinas Alsopas vadībā. Koncertu apmeklēja Lielbritānijas karalis Čārzls III un viņa brālis Princis Edvards. Iespēja uzstāties augstdzimušajiem viesiem Daniilam Bulajevam radās pēc uzvaras 8. Vindzoras starptautiskajā stīginstrumentu konkursā (The Windsor Festival International String Competition).

