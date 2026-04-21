VIDEO: gaišā dienas laikā tunelī Rīgā noticis uzbrukums vīrietim
4. aprīlī Rīgas pašvaldības policijas Videonovērošanas centra darbinieki Avotu apkaimes gājēju tunelī (tunelis zem dzelzceļa no Valmieras uz Daugavpils ielu) izvietotajās kamerās ievēroja nekustīgi guļošu personu, informē likumsargi.
Caurskatot kameru ierakstus, likumsargi konstatēja, ka personai uzbrucis vīrietis, veicot sitienu sejas rajonā. Ierodoties adresē, likumsargi konstatēja, ka cietušais vīrietis nereaģē uz komunikāciju un pieskārieniem, kā arī zem vīrieša sejas redzami asins traipi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, policijas darbinieki pieņēma lēmumu nekavējoties uzsākt sirds masāžu līdz mediķu ierašanās brīdim.
Ierodoties Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei, likumsargi palika notikuma vietā, lai nobloķētu gājēju kustību tunelī un mediķi netraucēti varētu pārņemt darbu ar cietušo personu.
Vienlaikus, piesaistot papildu ekipāžu darbiniekus, tika uzsākta vainīgās personas meklēšana. Apsekojot tuvāko apkārtni, pašvaldības policisti pēc neilga laika ievēroja aprakstam atbilstošu personu un nekavējoties to aizturēja.
Pēcāk notikumā vietā ieradās Valsts policija un pārņēma darbu turpmāko procesuālo darbību veikšanai.