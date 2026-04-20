Bauskas Pilskalna parks piedzīvos vērienīgas pārmaiņas
Bauskas novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Bauskas Pilskalna parka teritorijas labiekārtošana”, kura mērķis ir sakārtot vienu no ainaviski un kultūrvēsturiski nozīmīgākajām vietām Latvijā, vienlaikus saglabājot dabas vērtības un nodrošinot mūsdienīgu, drošu un pieejamu vidi iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Projekta laikā 6,7 hektāru plašajā teritorijā tiek atjaunota infrastruktūra, uzlabota pieejamība un labiekārtota publiskā ārtelpa.
Kā informē Bauskas pašvaldībā, līdz šim parkā demontēta publiskās tualetes ēka. Izbūvēti parka teritorijas apgaismojuma, elektroapgādes un videonovērošanas inženiertīkli tranšejās. Ierīkoti strāvas padeves un ūdensapgādes inženiertīkli ūdens ņemšanas urbuma ierīkošanas vietai. Ierīkota publiskajai tualetei paredzētā saimnieciskās kanalizācijas krājaka ar 10 m3 ietilpību.
Tāpat uzsākta celiņu seguma virskārtas demontāža un pamatnes sagatavošana jaunā seguma ieklāšanai, lai uzlabotu gājēju pārvietošanos un nodrošinātu piekļuvi apsaimniekošanas un operatīvajam transportam. Uzstādīta daļa no apgaismojuma balstiem nepieciešamajiem pamatiem. Veikta arī projektā paredzēto koku nozāģēšana, likvidējot bojātos, ainaviski nevērtīgos un potenciāli bīstamos kokus, vienlaikus sagatavojot teritoriju jaunajiem stādījumiem un atverot skatu uz Bauskas pili.
Tuvākajā laikā parkā turpināsies celiņu seguma atjaunošana. Maijā paredzēts veikt jaunus apstādījumus, iestādot kokus un krūmus, tostarp liepas, skābaržus un citus stādījumus. Tiks veikta kļavu un liepu vainagu kopšana. Tāpat tiks izbūvēti pamati jaunajai publiskajai tualetei, savukārt tualetes uzstādīšana plānota tuvāk rudenim.
Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka gājēju kustība Pilskalna parka teritorijā visa projekta laikā ir slēgta, bet Bauskas pils apmeklētājiem būs pieejama. Līdz jūnija vidum būvdarbi galvenokārt notiks parka zonā, bet pēc tam remontdarbi plānoti ceļa posmā, kas ved uz pili. Šajā laikā piekļuve pilij tiks nodrošināta, izbūvējot pagaidu ceļu. Piekļuve Ķirbaksalai šajā būvdarbu sezonā netiks nodrošināta.
Projektu plānots pabeigt līdz 2026. gada 30. novembrim. Bauskas novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par sapratni un pacietību būvdarbu laikā.
Būvdarbus veic SIA “Warss+”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Somniar”, bet autoruzraudzību – SIA “Baltex Group”. Projekta kopējās izmaksas ir 1 735 490,00 EUR ar PVN, tostarp ERAF līdzfinansējums – 500 000 EUR, bet Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums – 1 235 490,00 EUR.